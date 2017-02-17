22 февраля в зоопарке отметят день рождения черного ягуара

Она родилась в 2010 году в Ленинградском зоопарке, в том же году была привезена в Самару. У пары ягуаров Нуар и Кекса уже трижды появлялось потомство. В частности, в июле 2016 года родился котенок Азар, его вольер располагается недалеко от родителей.Все посетители, пришедшие 22 февраля в зоопарк, смогут поздравить Нуар с днем рождения. Для именинницы приготовят праздничное угощение.Ребята смогут поучаствовать в занимательных экологических викторинах, увлекательных конкурсах и подвижных играх.Мероприятие начнется в 13:00.