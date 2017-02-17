22 февраля в зоопарке отметят день рождения черного ягуара
В 2017 году хищнице по кличке Нуар исполнится семь лет.
Она родилась в 2010 году в Ленинградском зоопарке, в том же году была привезена в Самару. У пары ягуаров Нуар и Кекса уже трижды появлялось потомство. В частности, в июле 2016 года родился котенок Азар, его вольер располагается недалеко от родителей.
Все посетители, пришедшие 22 февраля в зоопарк, смогут поздравить Нуар с днем рождения. Для именинницы приготовят праздничное угощение.
Ребята смогут поучаствовать в занимательных экологических викторинах, увлекательных конкурсах и подвижных играх.
Мероприятие начнется в 13:00.
Она родилась в 2010 году в Ленинградском зоопарке, в том же году была привезена в Самару. У пары ягуаров Нуар и Кекса уже трижды появлялось потомство. В частности, в июле 2016 года родился котенок Азар, его вольер располагается недалеко от родителей.
Все посетители, пришедшие 22 февраля в зоопарк, смогут поздравить Нуар с днем рождения. Для именинницы приготовят праздничное угощение.
Ребята смогут поучаствовать в занимательных экологических викторинах, увлекательных конкурсах и подвижных играх.
Мероприятие начнется в 13:00.
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