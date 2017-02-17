18 февраля в музее Алабина откроются сразу две выставки

Обе они начнут работать в 11:00.



На выставке «Восковые фигуры» будут представлены созданные питерскими скульпторами 45 персонажей. Это знаменитые современные артисты, телеведущие, политики, исторические деятели, персонажи сказок и мультфильмов. Среди них Малыш и Карлсон, Белоснежка и гномы, герои из мультфильма «Ну, Погоди!». Также гости смогут посетить комнату смеха и сфотографироваться с экспонатами.



С этого же дня можно будет посетить выставку «Мир динозавров». В натуральную величину перед зрителями предстанут 30 экспонатов. Среди них как давно известные виды динозавров, такие как трицератопс, тиранозавр Рекс, так и те, про которых стало известно совсем недавно - газозавр, герерозавр, ахиллобатор. Экспозицию дополняют аудио-визуальные эффекты.



Обе выставки продлятся до 28 мая.



Стоимость билетов: 300 рублей для взрослых, 250 – для детей с 5 лет, студентов, пенсионеров. 0+