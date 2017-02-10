14 февраля в Самарском доме молодежи можно будет «пожениться»

Акция «#В_СДМ с любовью» пройдет в День всех влюбленных с 11:00 до 17:00.



В этот день влюбленные смогут зарегистрировать свои отношения в импровизированном «ЗАГСе» Дома молодежи (пр-т Ленина, 3) и поучаствовать в конкурсе.



Организаторы обещают украсить помещение, установить настоящую свадебную арку и обеспечить музыкальное сопровождение. Участники акции получат «свидетельство о заключении брака», которое будет напоминать об их чувствах и этом дне.



Кроме того, «молодожены» получат профессиональные фотографии со дня «свадьбы» и смогут побороться за победу в уже традиционном конкурсе. Их фотографии будут размещены в соответствующем альбоме в группе СДМ «ВКонтакте». Победители получат ценные призы от партнеров акции.