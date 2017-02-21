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23 февраля в Самаре прогремит праздничный салют

Он прозвучит в рамках празднования Дня защитника Отечества.

В 11.00 состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Славы.

В 12.00 на набережной у Ладьи финиширует конный казачий поход, который прибудет по маршруту станица «Борская» – Самара. В этот день здесь пройдет большой казачий праздник. В программе мероприятия: развертывание этнографической экспозиции «Казачий курень», традиционные казачьи забавы, концерт с выступлениями фольклорных коллективов, историческая реконструкция, посвященная событиям Отечественной войны 1812 года и ВОВ, в которых принимали участие казачьи соединения.

В 21.00 на самарской набережной у Ладьи для жителей и гостей Самары прогремит праздничный артиллерийский салют. 
Дата: 20 февраля 2017 , 14:44
185
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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