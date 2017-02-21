23 февраля в Самаре прогремит праздничный салют

Он прозвучит в рамках празднования Дня защитника Отечества.



В 11.00 состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Славы.



В 12.00 на набережной у Ладьи финиширует конный казачий поход, который прибудет по маршруту станица «Борская» – Самара. В этот день здесь пройдет большой казачий праздник. В программе мероприятия: развертывание этнографической экспозиции «Казачий курень», традиционные казачьи забавы, концерт с выступлениями фольклорных коллективов, историческая реконструкция, посвященная событиям Отечественной войны 1812 года и ВОВ, в которых принимали участие казачьи соединения.



В 21.00 на самарской набережной у Ладьи для жителей и гостей Самары прогремит праздничный артиллерийский салют.