23 февраля в Самаре прогремит праздничный салют
Он прозвучит в рамках празднования Дня защитника Отечества.
В 11.00 состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Славы.
В 12.00 на набережной у Ладьи финиширует конный казачий поход, который прибудет по маршруту станица «Борская» – Самара. В этот день здесь пройдет большой казачий праздник. В программе мероприятия: развертывание этнографической экспозиции «Казачий курень», традиционные казачьи забавы, концерт с выступлениями фольклорных коллективов, историческая реконструкция, посвященная событиям Отечественной войны 1812 года и ВОВ, в которых принимали участие казачьи соединения.
В 21.00 на самарской набережной у Ладьи для жителей и гостей Самары прогремит праздничный артиллерийский салют.
В 11.00 состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Славы.
В 12.00 на набережной у Ладьи финиширует конный казачий поход, который прибудет по маршруту станица «Борская» – Самара. В этот день здесь пройдет большой казачий праздник. В программе мероприятия: развертывание этнографической экспозиции «Казачий курень», традиционные казачьи забавы, концерт с выступлениями фольклорных коллективов, историческая реконструкция, посвященная событиям Отечественной войны 1812 года и ВОВ, в которых принимали участие казачьи соединения.
В 21.00 на самарской набережной у Ладьи для жителей и гостей Самары прогремит праздничный артиллерийский салют.
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