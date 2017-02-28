Самарец убил собственных родителей

Инцидент произошел в одной из квартир дома, расположенного на улице Чапаевской.



23 февраля здесь были обнаружены тела 59-летнего мужчины и 53-летней женщины с рублеными ранами головы.



По подозрению в совершении преступления в этот же день был задержан сын потерпевших, 26-летний местный житель. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

