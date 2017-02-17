19 февраля открывается зимний туристический маршрут Самара-Винновка
Теперь каждое воскресенье группы будут отправляться в путь по Волге судами на воздушной подушке.
Это будет впервые в истории: по волжскому льду из Самары в старинное село Винновка отправится туристическая группа. Средство передвижения – новые суда на воздушной подушке «Нептун». Маршрут будет интересен и экскурсантам, и паломникам, и лыжникам, и любителям тихой сельской старины.
Программу подготовили региональный департамент туризма, «Самарское речное пассажирское предприятие» и Винновский Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь. Речники и подворье монастыря теперь начинают принимать организованные группы.
- Пока мы открываем не регулярный зимний рейс в Винновку, а именно тур выходного дня, - подчеркивает заместитель директора по коммерческим вопросам «Самарского речного пассажирского предприятия» Алексей Попов. – В прошлом году областное правительство выделило нашему предприятию целевую субсидию на капитальный ремонт четырех скоростных судов на воздушной подушке «Хивус» и оказало помощь в приобретении вместительных «Нептунов». Теперь наш зимний флот – 5 «Хивусов» и 3 «Нептуна». Серьезная сила. Потому у нас появилась возможность одно судно вместительностью 20 человек задействовать по воскресеньям как экскурсионное и, таким образом, открыть новую туристическую линию.
Отклик самарцев оказался мгновенным: даже без широкой рекламы путевки на первые экскурсионные рейсы Самара-Винновка уже раскуплены.
Каким образом будет выстроена программа воскресного отдыха? Садимся в «Нептун» на площадке недалеко от 1-го причала Самарского речного вокзала. Уже через 35-45 минут туристы в Винновке, ведь по прямой здесь всего-то немногим более 30 км. Уже на пути к монастырскому подворью начинается экскурсия – необычная, сочетающая рассказ о православных канонах, о том, как строилась обитель и как неплохо бы нам учиться жить в ладу с собой и миром. Экскурсовод ведет группу во все три храма обители, в том числе в восстановленный храм в честь Казанской иконы Божией Матери 1851 года постройки. Гости осматривают экспозицию местного музея, где в ряду других экспонатов - икона удивительного живописца Григория Журавлева – уроженца Самарской губернии - и археологические находки, подтверждающие, что эти места наши предки облюбовали еще несколько тысячелетий назад. На маршруте и монастырское рыбоводное хозяйство, где из оплодотворенной икры выращивается молодь стерляди и выпускается в Волгу, и обед в монастырской трапезной, и подъем на колокольню по 146 ступеням, откуда открывается красивейший вид на бескрайние просторы заснеженной Волги и Винновских гор.
Туристические рейсы будут осуществляться по воскресеньям. В общий турпакет стоимостью 1000 рублей входят транспортное обслуживание на скоростном судне «Нептун», экскурсионное обслуживание, обед в трапезной монастыря. Группа – 20 человек, именно столько может перевезти «Нептун». В Винновке вы будете находиться не менее трех часов.
Каким образом будет выстроена программа воскресного отдыха? Садимся в «Нептун» на площадке недалеко от 1-го причала Самарского речного вокзала. Уже через 35-45 минут туристы в Винновке, ведь по прямой здесь всего-то немногим более 30 км. Уже на пути к монастырскому подворью начинается экскурсия – необычная, сочетающая рассказ о православных канонах, о том, как строилась обитель и как неплохо бы нам учиться жить в ладу с собой и миром. Экскурсовод ведет группу во все три храма обители, в том числе в восстановленный храм в честь Казанской иконы Божией Матери 1851 года постройки. Гости осматривают экспозицию местного музея, где в ряду других экспонатов - икона удивительного живописца Григория Журавлева – уроженца Самарской губернии - и археологические находки, подтверждающие, что эти места наши предки облюбовали еще несколько тысячелетий назад. На маршруте и монастырское рыбоводное хозяйство, где из оплодотворенной икры выращивается молодь стерляди и выпускается в Волгу, и обед в монастырской трапезной, и подъем на колокольню по 146 ступеням, откуда открывается красивейший вид на бескрайние просторы заснеженной Волги и Винновских гор.
Туристические рейсы будут осуществляться по воскресеньям. В общий турпакет стоимостью 1000 рублей входят транспортное обслуживание на скоростном судне «Нептун», экскурсионное обслуживание, обед в трапезной монастыря. Группа – 20 человек, именно столько может перевезти «Нептун». В Винновке вы будете находиться не менее трех часов.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
16 февраля 2017
126
16 февраля 2017
181
16 февраля 2017
216
16 февраля 2017
143
16 февраля 2017
164
16 февраля 2017
628
16 февраля 2017 , 18:22
126
Об этом сегодня заявил министр спорта Самарской области, вице-президент хоккейной...
16 февраля 2017 , 17:45
181
В Управлении Россельхознадзора по Самарской области обнародовали данные за 2016 год.
16 февраля 2017 , 16:55
216
Теперь каждое воскресенье группы будут отправляться в путь по Волге судами на воздушной подушке.
16 февраля 2017 , 16:35
185
Михаил Бабич: «Самара к моменту проведения ЧМ-2018 должна стать одним из самых благоустроенных городов»
Об этом Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич...
16 февраля 2017 , 16:28
143
В 2017 году хищнице по кличке Нуар исполнится семь лет.
16 февраля 2017 , 16:25
164
Обе они начнут работать в 11:00.
16 февраля 2017 , 15:54
628
По данным ООО «Самарские коммунальные системы» (СКС), в районе 19 км Московское...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
29 января 2017
8396
3
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
19 января 2017
6095
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
26 января 2017
5571
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
18 января 2017
4758
1
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
19 января 2017
1849
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
18 января 2017
242
В мероприятии приняли участие представители правительства Самарской области, а также посол...
18 января 2017
390
Одна из авиакомпаний назвала самолет своего парка «Самара» и украсила его фюзеляж...
18 января 2017
311
Они состоятся в ДК «Чайка» в рамках художественной выставки «Яблоки на...