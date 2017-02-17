19 февраля открывается зимний туристический маршрут Самара-Винновка

Теперь каждое воскресенье группы будут отправляться в путь по Волге судами на воздушной подушке.



Это будет впервые в истории: по волжскому льду из Самары в старинное село Винновка отправится туристическая группа. Средство передвижения – новые суда на воздушной подушке «Нептун». Маршрут будет интересен и экскурсантам, и паломникам, и лыжникам, и любителям тихой сельской старины.



Программу подготовили региональный департамент туризма, «Самарское речное пассажирское предприятие» и Винновский Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь. Речники и подворье монастыря теперь начинают принимать организованные группы.



- Пока мы открываем не регулярный зимний рейс в Винновку, а именно тур выходного дня, - подчеркивает заместитель директора по коммерческим вопросам «Самарского речного пассажирского предприятия» Алексей Попов. – В прошлом году областное правительство выделило нашему предприятию целевую субсидию на капитальный ремонт четырех скоростных судов на воздушной подушке «Хивус» и оказало помощь в приобретении вместительных «Нептунов». Теперь наш зимний флот – 5 «Хивусов» и 3 «Нептуна». Серьезная сила. Потому у нас появилась возможность одно судно вместительностью 20 человек задействовать по воскресеньям как экскурсионное и, таким образом, открыть новую туристическую линию.



Отклик самарцев оказался мгновенным: даже без широкой рекламы путевки на первые экскурсионные рейсы Самара-Винновка уже раскуплены.



Каким образом будет выстроена программа воскресного отдыха? Садимся в «Нептун» на площадке недалеко от 1-го причала Самарского речного вокзала. Уже через 35-45 минут туристы в Винновке, ведь по прямой здесь всего-то немногим более 30 км. Уже на пути к монастырскому подворью начинается экскурсия – необычная, сочетающая рассказ о православных канонах, о том, как строилась обитель и как неплохо бы нам учиться жить в ладу с собой и миром. Экскурсовод ведет группу во все три храма обители, в том числе в восстановленный храм в честь Казанской иконы Божией Матери 1851 года постройки. Гости осматривают экспозицию местного музея, где в ряду других экспонатов - икона удивительного живописца Григория Журавлева – уроженца Самарской губернии - и археологические находки, подтверждающие, что эти места наши предки облюбовали еще несколько тысячелетий назад. На маршруте и монастырское рыбоводное хозяйство, где из оплодотворенной икры выращивается молодь стерляди и выпускается в Волгу, и обед в монастырской трапезной, и подъем на колокольню по 146 ступеням, откуда открывается красивейший вид на бескрайние просторы заснеженной Волги и Винновских гор.



Туристические рейсы будут осуществляться по воскресеньям. В общий турпакет стоимостью 1000 рублей входят транспортное обслуживание на скоростном судне «Нептун», экскурсионное обслуживание, обед в трапезной монастыря. Группа – 20 человек, именно столько может перевезти «Нептун». В Винновке вы будете находиться не менее трех часов.