17 февраля 2017 года,
00:14
$ 57.15    60.65   Нефть 55.71 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

19 февраля открывается зимний туристический маршрут Самара-Винновка

Теперь каждое воскресенье группы будут отправляться в путь по Волге судами на воздушной подушке.

Это будет впервые в истории: по волжскому льду из Самары в старинное село Винновка отправится туристическая группа. Средство передвижения – новые суда на воздушной подушке «Нептун». Маршрут будет интересен и экскурсантам, и паломникам, и лыжникам, и любителям тихой сельской старины.

Программу подготовили региональный департамент туризма, «Самарское речное пассажирское предприятие» и Винновский Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь. Речники и подворье монастыря теперь начинают принимать организованные группы.

- Пока мы открываем не регулярный зимний рейс в Винновку, а именно тур выходного дня, - подчеркивает заместитель директора по коммерческим вопросам «Самарского речного пассажирского предприятия» Алексей Попов. – В прошлом году областное правительство выделило нашему предприятию целевую субсидию на капитальный ремонт четырех скоростных судов на воздушной подушке «Хивус» и оказало помощь в приобретении вместительных «Нептунов». Теперь наш зимний флот – 5 «Хивусов» и 3 «Нептуна». Серьезная сила. Потому у нас появилась возможность одно судно вместительностью 20 человек задействовать по воскресеньям как экскурсионное и, таким образом, открыть новую туристическую линию.
 
Отклик самарцев оказался мгновенным: даже без широкой рекламы путевки на первые экскурсионные рейсы Самара-Винновка уже раскуплены.

Каким образом будет выстроена программа воскресного отдыха? Садимся в «Нептун» на площадке недалеко от 1-го причала Самарского речного вокзала. Уже через 35-45 минут туристы в Винновке, ведь по прямой здесь всего-то немногим более 30 км. Уже на пути к монастырскому подворью начинается экскурсия – необычная, сочетающая рассказ о православных канонах, о том, как строилась обитель и как неплохо бы нам учиться жить в ладу с собой и миром. Экскурсовод ведет группу во все три храма обители, в том числе в восстановленный храм в честь Казанской иконы Божией Матери 1851 года постройки. Гости осматривают экспозицию местного музея, где в ряду других экспонатов - икона удивительного живописца Григория Журавлева – уроженца Самарской губернии - и археологические находки, подтверждающие, что эти места наши предки облюбовали еще несколько тысячелетий назад. На маршруте и монастырское рыбоводное хозяйство, где из оплодотворенной икры выращивается молодь стерляди и выпускается в Волгу, и обед в монастырской трапезной, и подъем на колокольню по 146 ступеням, откуда открывается красивейший вид на бескрайние просторы заснеженной Волги и Винновских гор.

Туристические рейсы будут осуществляться по воскресеньям. В общий турпакет стоимостью 1000 рублей входят транспортное обслуживание на скоростном судне «Нептун», экскурсионное обслуживание, обед в трапезной монастыря. Группа – 20 человек, именно столько может перевезти «Нептун». В Винновке вы будете находиться не менее трех часов.  
Фотогалерея
Фото 115370Фото 115372Фото 115374Фото 115375Фото 115376Фото 115377Фото 115378Фото 115379Фото 115381Фото 115382Фото 115383Фото 115384Фото 115385Фото 115386Фото 115387Фото 115388Фото 115389Фото 115390Фото 115391Фото 115392Фото 115393Фото 115394Фото 115395Фото 115396Фото 115397Фото 115398Фото 115399Фото 115400Фото 115402Фото 115403Фото 115404Фото 115405Фото 115407Фото 115408Фото 115409Фото 115410Фото 115411Фото 115413Фото 115414Фото 115415Фото 115416Фото 115417
Дата: 16 февраля 2017 , 16:55
216
Автор текста: Марина Гринева
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Бюджет хоккейной «Лады» в следующем сезоне составит 600 млн рублей
16 февраля 2017
126
Бюджет хоккейной «Лады» в следующем сезоне составит 600 млн рублей
На молочных производствах Самарской области растет доля фальсификата
16 февраля 2017
181
На молочных производствах Самарской области растет доля фальсификата
19 февраля открывается зимний туристический маршрут Самара-Винновка
16 февраля 2017
216
19 февраля открывается зимний туристический маршрут Самара-Винновка
Михаил Бабич: «Самара к моменту проведения ЧМ-2018 должна стать одним из самых благоустроенных городов»
16 февраля 2017
185
Михаил Бабич: «Самара к моменту проведения ЧМ-2018 должна стать одним из самых благоустроенных городов»
22 февраля в зоопарке отметят день рождения черного ягуара
16 февраля 2017
143
22 февраля в зоопарке отметят день рождения черного ягуара
18 февраля в музее Алабина откроются сразу две выставки
16 февраля 2017
164
18 февраля в музее Алабина откроются сразу две выставки
Вода в поселки Мехзавод и Крутые ключи подается на пониженном давлении
16 февраля 2017
628
Вода в поселки Мехзавод и Крутые ключи подается на пониженном давлении
Четыре компании готовы выполнить работы на объекте культурного наследия на Галактионовской/Вилоновской
16 февраля 2017
173
Четыре компании готовы выполнить работы на объекте культурного наследия на Галактионовской/Вилоновской
В Самаре исследуют техническое состояние проблемного дома на Советской/Черемшанской
16 февраля 2017
305
В Самаре исследуют техническое состояние проблемного дома на Советской/Черемшанской
Лента новостей
16 февраля 2017 , 18:22
126
Бюджет хоккейной «Лады» в следующем сезоне составит 600 млн рублей
Об этом сегодня заявил министр спорта Самарской области, вице-президент хоккейной...
16 февраля 2017 , 17:45
181
На молочных производствах Самарской области растет доля фальсификата
В Управлении Россельхознадзора по Самарской области обнародовали данные за 2016 год. 
16 февраля 2017 , 16:55
216
19 февраля открывается зимний туристический маршрут Самара-Винновка
Теперь каждое воскресенье группы будут отправляться в путь по Волге судами на воздушной подушке.
16 февраля 2017 , 16:35
185
Михаил Бабич: «Самара к моменту проведения ЧМ-2018 должна стать одним из самых благоустроенных городов»
Об этом Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич...
16 февраля 2017 , 16:28
143
22 февраля в зоопарке отметят день рождения черного ягуара
В 2017 году хищнице по кличке Нуар исполнится семь лет.
16 февраля 2017 , 16:25
164
18 февраля в музее Алабина откроются сразу две выставки
Обе они начнут работать в 11:00.
16 февраля 2017 , 15:54
628
Вода в поселки Мехзавод и Крутые ключи подается на пониженном давлении
По данным ООО «Самарские коммунальные системы» (СКС), в районе 19 км Московское...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
29 января 2017
8396
3
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
6095
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
26 января 2017
5571
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
   Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
4758
1
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
1849
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
На стройплощадке «Самара Арены» прошел праздничный концерт
18 января 2017
242
На стройплощадке «Самара Арены» прошел праздничный концерт
В мероприятии приняли участие представители правительства Самарской области, а также посол...
Завтра в Самару прибудет самолет, названный в честь нашего города
18 января 2017
390
Завтра в Самару прибудет самолет, названный в честь нашего города
Одна из авиакомпаний назвала самолет своего парка «Самара» и украсила его фюзеляж...
В Самаре пройдут бесплатные мастер-классы по флористике и ландшафтному дизайну
18 января 2017
311
В Самаре пройдут бесплатные мастер-классы по флористике и ландшафтному дизайну
Они состоятся в ДК «Чайка» в рамках художественной выставки «Яблоки на...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.