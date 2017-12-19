16 экспертов оценят проекты регионального этапа Национальной премии «Серебряный лучник-2017»

Определен состав экспертного совета регионального этапа Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Самара. В конце декабря эксперты приступят к оценке конкурсных проектов в 11 номинациях.



«Авторитетное жюри – гарант честной и профессиональной оценки конкурсных работ, что чрезвычайно важно для статуса премии», – отмечает Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН», руководитель исполнительной дирекции регионального этапа Национальной премии «Серебряный Лучник» – Самара.



В составе жюри – 16 экспертов. Среди них Елена Харитонова, директор по связям с общественностью Поволжского филиала ПАО «МегаФон», Владимир Громов, начальник управления по стратегическим коммуникациям «Т Плюс Самара», Денис Князев, заместитель Председателя Самарского регионального отделения ВПП «Родина» по связям с общественностью.



Широкий профессиональный состав совета позволяет обеспечить максимальную объективность премии. В жюри вошли не только специалисты в сфере общественных связей, но и профессионалы в области социологии (Ольга Олисова, заместитель председателя правления Исследовательской группы «Свободное мнение»), образования (Елена Яшина, директор центра корпоративного развития СГЭУ, Лариса Тютелова, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета), организации мероприятий (Ольга Борисова, руководитель Национальной премии «Золотой пазл – лучший ивент проект»), СМИ (Людмила Шидловская, шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Самаре, Вера Власова, генеральный директор «Коммерсантъ-Волга»), Сергей Силантьев, исполнительный директор информационного портала «Волга Ньюс».



Проекты также будут оценивать и эксперты федерального «Лучника»: Надежда Явдолюк, исполнительный директор Национальной премии «Серебряный Лучник», Дмитрий Смиркин, PR-директор компании Parallels (г. Москва), Анна Бушлякова, управляющий по корпоративным вопросам региона ООО «Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг» (г. Екатеринбург), Кермен Манджиева, директор Департамента по связям с общественностью Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон» (г. Санкт-Петербург), Геннадий Шаталов, президент премии RuPor (г. Воронеж).



Информационную поддержку регионального этапа оказывают ГТРК «Самара», информационный портал «Волга Ньюс», «Самарская газета», радио «Эхо Москвы» в Самаре.