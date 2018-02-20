15 детей-сирот получили квартиры в Кировском районе

Вчера врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина передали ключи от новых квартир 15 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Они получили жилье в Кировском районе - в новостройках на улице Майской, 1 и Советской, 60а.



Внимание семьям





Дмитрий Азаров пожелал, чтобы долгожданные квартиры стали для их обладателей счастливыми.



- Вы уже взрослые люди, самостоятельные. Многие из вас сами создали семьи, и это замечательно, - сказал глава региона. - Надеюсь, что в новых квартирах вы будете ответственными родителями, которые любят своих деток и заботятся об укреплении семьи



Он напомнил: Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание поддержке семей. С 2018 года за рождение первенца государство выплачивает ежемесячно почти десять тысяч рублей, стимулирует рождение второго и третьего ребенка, стоит задача открывать ясельные группы в детских садах, чтобы родители могли работать и зарабатывать. В рамках объявленного президентом Десятилетия детства готовят отдельные программы по поддержке семей.



Поздравляя ребят с новосельем, Елена Лапушкина пожелала:



- Скоро вы начнете думать о том, как благоустроить квартиры, какую мебель купить, возможно, переклеить обои. Пусть это будут единственные споры в семьях в ближайшее время. Желаю, чтобы ваши дома были всегда теплы и открыты для родных, близких, друзей. Будьте счастливы в этих квартирах!



Марина Данилова, получив ключи, поблагодарила власти за возможность иметь свое жилье.



Главное - свое



Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина осмотрели квартиры. Денис Огарцев и его невеста Алена собираются в скором времени пожениться и переехать в однушку на улице Майской, 1. Парень сказал, что ждал новоселья пять лет.



- Хорошее жилье, теплое, но главное - свое, - оценил Дмитрий Азаров.



- Государство нас поддержало, создало условия. Теперь можно и о пополнении семьи думать, - считает Денис.



В прошлом году по инициативе Дмитрия Азарова были приняты поправки в бюджет, которые предусмотрели увеличение расходов на обеспечение жильем детей-сирот.



В период с 2013 по 2017 год детям-сиротам Самары предоставили 454 квартиры. В прошлом году муниципалитету из бюджетов трех уровней - федерального, областного и городского - выделено 217 млн рублей на покупку жилья для таких ребят. На эти средства приобретено 140 квартир. 30 из них уже заселены, остальные обретают хозяев в феврале. Азаров ставит задачу наращивать темпы этой работы в 2018 году.