31 декабря в сквере Рязанова можно будет посмотреть новогодние фильмы мэтра отечественного кинематографа

В программе праздника, который начнется в 16:00, любимые новогодние фильмы Эльдара Рязанова, караоке-шоу, открытый микрофон для поздравлений, стихов и песен, викторины по крылатым фразам и мелодиям из фильма мэтра отечественного кинематографа, а также эксклюзивные призы и подарки.