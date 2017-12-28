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Главная/Лента новостей/

31 декабря в сквере Рязанова можно будет посмотреть новогодние фильмы мэтра отечественного кинематографа

В это воскресенье в сквере на улице Фрунзе, 120, пройдет новогодний вечер. Об этом сообщает департамент культуры и молодежной политики городской администрации.

В программе праздника, который начнется в 16:00, любимые новогодние фильмы Эльдара Рязанова, караоке-шоу, открытый микрофон для поздравлений, стихов и песен, викторины по крылатым фразам и мелодиям из фильма мэтра отечественного кинематографа, а также эксклюзивные призы и подарки.
Дата: 28 декабря 2017 , 13:07
380
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: twitter.com/DepKult_Samara
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