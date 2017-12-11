15 декабря стартует приемная кампания в первый класс гимназий и лицеев города
Начало приема заявлений в 9:00.
По сообщению городского департамента образования, речь идет о гимназиях №№1, 2,3, 4,1,133, гимназии «Перспектива», лицее авиационного профиля, лицее философии планетарного гуманизма, самарском спортивном лицее, лицее информационных технологий, медико-техническом лицее, лицеях «Технический», «Престиж» «Созвездие» № 131, а также школы «Яктылык» и Вальдорфской школы.
30 января 2018 года начнется прием заявлений в первый класс во всех остальных образовательных учреждениях.
В этом году прием дошкольников в первые классы будет проходить в два этапа. Во время первого (с даты и времени начала приема по графику по 30 июня 2018 года) будут приниматься заявления от граждан, зарегистрированных на территории, закрепленной за школой. Второй этап начнется с 1 июля и продлится до 5 сентября 2018 года. В это время начнется прием на свободные места вне зависимости от места регистрации ребёнка. Школы, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, могут начать прием на свободные места ранее 1 июля. Информацию о дате открытия второго этапа можно узнать на сайте конкретного образовательного учреждения.
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в школу в соответствии с законодательством РФ. Порядок подачи документов можно увидеть здесь.
По сообщению городского департамента образования, речь идет о гимназиях №№1, 2,3, 4,1,133, гимназии «Перспектива», лицее авиационного профиля, лицее философии планетарного гуманизма, самарском спортивном лицее, лицее информационных технологий, медико-техническом лицее, лицеях «Технический», «Престиж» «Созвездие» № 131, а также школы «Яктылык» и Вальдорфской школы.
30 января 2018 года начнется прием заявлений в первый класс во всех остальных образовательных учреждениях.
В этом году прием дошкольников в первые классы будет проходить в два этапа. Во время первого (с даты и времени начала приема по графику по 30 июня 2018 года) будут приниматься заявления от граждан, зарегистрированных на территории, закрепленной за школой. Второй этап начнется с 1 июля и продлится до 5 сентября 2018 года. В это время начнется прием на свободные места вне зависимости от места регистрации ребёнка. Школы, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, могут начать прием на свободные места ранее 1 июля. Информацию о дате открытия второго этапа можно узнать на сайте конкретного образовательного учреждения.
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в школу в соответствии с законодательством РФ. Порядок подачи документов можно увидеть здесь.
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