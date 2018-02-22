Виталий Мутко: «В Самаре будет один из лучших стадионов в нашей стране»

Вчера в Самаре побывала правительственная делегация во главе с вице-премьером Виталием Мутко. В ее составе также глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Леонид Ставицкий. Цель визита - оценить подготовку региона к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.



В воздушной гавани



В аэропорту Курумоч вместе с главой региона Дмитрием Азаровым гости ознакомились с ходом комплексной реконструкции и модернизации воздушной гавани. После завершения работ увеличится ее пропускная способность, будет обеспечен необходимый уровень безопасности полетов в любое время года и при любых погодных условиях.



Делегация осмотрела модернизированную аварийно-спасательную станцию, а также реконструированную вторую взлетно-посадочную полосу. Ее протяженность 3001 метр, ширина 45 метров. Это позволяет аэропорту принимать практически все современные дальнемагистральные воздушные суда типа Boeing-777 и Airbus-340.



Самый сложный



Виталий Мутко высоко оценил те изменения, которые произошли на стадионе «Самара Арена» со времени его последнего визита в августе 2017 года.



- Мы рассчитываем, что 28 апреля здесь пройдет первый тестовый матч. Надеюсь, и подрядчик все свои обязательства выполнит, и, конечно, город. Хочу поблагодарить регион и губернатора. Очень плотный инженерный объект, много стыковочных вопросов. Регион полностью все выполнил, все системы включены, подведены, каких-то угроз у нас теперь нет, и я уверен, что это будет один из лучших стадионов в нашей стране.



Дмитрий Азаров отметил, что все объекты введены в срок.



- Догоняющий график, который приняли в конце прошлого года, четко выполняется, - подчеркнул глава региона. - Осуществляется ежедневный контроль за его выполнением. Никаких отклонений от этого графика нет.



В завершающую стадию перешли работы по устройству кровли стадиона. По данным генерального подрядчика, покрытие купола, площадь которого составляет свыше 67 тысяч квадратных метров, закончено на 74 процента. Параллельно ведется укладка прозрачного поликарбоната.



На трибунах устанавливают зрительские кресла. Из 45 тысяч сидений на месте уже 28 тысяч. Завершен монтаж экранов, на которых болельщики будут просматривать повторы игровых моментов.



В центре будущего футбольного поля установлена теплица. Она предназначена для прогрева огромной площади перед укладкой газона. «Пирог» самого поля состоит из нескольких слоев, которые уходят вглубь больше чем на метр. В его составе - обогащенная песчано-гравийная смесь, геотекстиль, щебень, песок, плодородный слой. Сам рулонный газон для стадиона «Самара Арена» выращивают сейчас в Германии. По словам руководителя рабочей группы по контролю за вводом в эксплуатацию стадионов к ЧМ-2018 Леонида Ставицкого, стройка - это живой организм, она имеет свои этапы. Сейчас на «Самара Арене» завершающая стадия - стадион преображается на глазах:



- Проблемы были. Прежде всего потому, что корректировалась документация: «Самара Арена» - самый сложный стадион.



Виталий Мутко и Дмитрий Азаров осмотрели также тренировочные поля для команд - участниц Чемпионата. Около стадиона «Самара Арена» располагаются две площадки, их готовность - 100 процентов.



«Пять звезд»



Правительственная делегация также побывала в гостинице Lotte в исторической части Самары. В отеле со 197 номерами и площадями для культурно-развлекательных мероприятий продолжаются строительные и отделочные работы. Уже набран штат. Персонал проходит стажировку в крупнейших отелях Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь создано 250 рабочих мест.



Делегации представили возможности гостиничного комплекса, который будет соответствовать уровню «пять звезд». На первом и втором этажах размещены холлы, лобби-бар, ресторан, комнаты отдыха и переговоров, танцевальные, выставочные и конференц-залы с возможностями трансформации. Чуть выше - бассейн, тренажерные залы и cпа-салон. С 6-го по 15-й этаж разместят номера «стандарт», «полулюкс», «люкс», «президентский».



Работать слаженно



После завершения инспекционной поездки Виталий Мутко провел итоговое совещание с членами регионального правительства, руководителями федеральных ведомств и главами муниципалитетов.



- Самара - важнейший город для Чемпионата мира. Здесь пройдут не только матчи группового этапа, но и матчи 1/4 и 1/8 финала. Самара примет и решающую игру сборной России. Сейчас в большой степени готовности находится выполнение всех обязательств, взятых перед FIFA. Теперь необходимо больше заниматься вопросами операционной готовности всех служб, волонтеров к предстоящему Чемпионату.



Вице-премьер добавил, что федеральный центр полностью устраивает концепция, реализуемая в Самаре, по работе с болельщиками:



- Здесь есть где принимать гостей, есть что показать, - заметил Мутко.



Большой блок вопросов на совещании касался подготовки спортивных и инфраструктурных объектов. В первую очередь ситуации с вводом в эксплуатацию стадиона «Самара Арена».



- По стадиону было много разговоров. Сегодня мы на месте изучили ситуацию, региональные власти выполняют взятые на себя обязательства. В частности, через полторы недели будет завершен монтаж кровли, никаких угроз несущим конструкциям нет. Других сложных вопросов я не вижу, - подчеркнул Виталий Мутко.



Не вызывает опасений у вице-премьера и устройство газона. Зампред правительства добавил, что стадион к 1 апреля должен быть в финальной стадии готовности:



- Задача сложная, но реализуемая.



Что касается международного аэропорта Курумоч, инженерной инфраструктуры, состояния улично-дорожной сети, то здесь, по словам Виталия Мутко, все находится в высокой степени готовности или работы уже завершены.



- Во время подготовки мы практически не допустили ни одного серьезного сбоя, хотя и отставания по ряду позиций были. В целом сейчас мы находимся в графике. Необходимо слаженно работать. Сейчас нет федеральных, региональных или муниципальных объектов. Все вместе мы отвечаем за реализацию этого проекта, - отметил вице-премьер.



Дмитрий Азаров подчеркнул, что областные власти ведут ежедневный мониторинг выполнения всего комплекса работ по подготовке к ЧМ.



- На первый план выходит организационная работа. Уже есть четкие планы, как будет организован фестиваль болельщиков, что будет происходить на улицах города, как станет работать общественный транспорт. Но нам предстоит многое сделать по подготовке сферы услуг, - сказал Азаров.



Руководитель области добавил, что все рекомендации от оргкомитета «Россия-2018», Виталия Мутко будут незамедлительно взяты в работу.