В Самарской области карантин по птичьему гриппу ввели в пяти населенных пунктах
По информации регионального минсельхоза, в настоящее время «от очага заражения установлена пятикилометровая угрожаемая зона», куда вошли территории сельских поселений Красный Строитель и Токмакла (в границах населенных пунктов Зубовка, Безводовка, Красная Горка, Красный Строитель, Токмакла).
Как сообщает пресс-служба областного правительства, здесь проводят ветеринарно-санитарные, организационно-хозяйственные и противоэпизоотические мероприятия. По данным подворового пересчета, численность птиц в пяти населенных пунктах составляет 3745 голов.
Напомним, случаи гибели кур были выявлены в населенном пункте Красная Горка Челно-Вершинского района. По результатам проведенных исследований в отобранных пробах выявлен геном вируса гриппа А. С 22 мая на территории поселка в соответствии с постановлением главы региона был введен карантин.
Сообщается, что попадание вируса птичьего гриппа на территорию Самарской области зафиксирован впервые, как и в случае с вирусом африканской чумы свиней, карантин по которому был снят 12 мая.
В карантинной зоне было пересчитано все поголовье птиц, численность которых составила 414 голов. Сейчас рассматривается вопрос выплат жителям населенного пункта компенсаций за ущерб. Торговля птицей и продукцией птицеводства в карантинной зоне приостановлена, 84 больных птицы умерщвлено и уничтожено. Осуществляется дезинфекция птицеводческих помещений и личных подсобных хозяйств. Вывоз мяса и живой птицы из всех пяти населенных пунктов запрещен, выставлены дезинфекционные барьеры.
Отметим, что переносчиком вируса птичьего гриппа являются перелетные птицы семейства утиных. На фермы и домашние подворья вирус попадает, главным образом, с их пометом. Заразившись вирусом H5N1 домашняя птица, в большей степени индюки и куры, заболевает и гибнет.
Опасность заражения вирусом существует и для людей, контактирующих с больными и мёртвыми пернатыми, а также сохраняется при разделке сырого мяса, при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.
Людям, занимающимся птицеводством, при выявлении случаев падежа птицы необходимо прекратить контакт с птицей и сразу же сообщить о данном факте в ветеринарную службу и в органы местного самоуправления.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, здесь проводят ветеринарно-санитарные, организационно-хозяйственные и противоэпизоотические мероприятия. По данным подворового пересчета, численность птиц в пяти населенных пунктах составляет 3745 голов.
Напомним, случаи гибели кур были выявлены в населенном пункте Красная Горка Челно-Вершинского района. По результатам проведенных исследований в отобранных пробах выявлен геном вируса гриппа А. С 22 мая на территории поселка в соответствии с постановлением главы региона был введен карантин.
Сообщается, что попадание вируса птичьего гриппа на территорию Самарской области зафиксирован впервые, как и в случае с вирусом африканской чумы свиней, карантин по которому был снят 12 мая.
В карантинной зоне было пересчитано все поголовье птиц, численность которых составила 414 голов. Сейчас рассматривается вопрос выплат жителям населенного пункта компенсаций за ущерб. Торговля птицей и продукцией птицеводства в карантинной зоне приостановлена, 84 больных птицы умерщвлено и уничтожено. Осуществляется дезинфекция птицеводческих помещений и личных подсобных хозяйств. Вывоз мяса и живой птицы из всех пяти населенных пунктов запрещен, выставлены дезинфекционные барьеры.
Отметим, что переносчиком вируса птичьего гриппа являются перелетные птицы семейства утиных. На фермы и домашние подворья вирус попадает, главным образом, с их пометом. Заразившись вирусом H5N1 домашняя птица, в большей степени индюки и куры, заболевает и гибнет.
Опасность заражения вирусом существует и для людей, контактирующих с больными и мёртвыми пернатыми, а также сохраняется при разделке сырого мяса, при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.
Людям, занимающимся птицеводством, при выявлении случаев падежа птицы необходимо прекратить контакт с птицей и сразу же сообщить о данном факте в ветеринарную службу и в органы местного самоуправления.
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