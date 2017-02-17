673 жилых дома и больше 10 соцобъектов в Самаре остаются без холодной воды
Как ранее сообщал sgpress.ru, порыв на водопроводе в районе 19 км Московского шоссе произошел вчера.
По официальным данным регионального ГУ МЧС России, сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 700 мм поступило в ведомство вчера в 16:35.
- На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение 673 жилых домов (всего 72905 жителей, из них 12245 детей), 11 социально-значимых объектов, - говорится в официальном сообщении ГУ МЧС России по Самарской области. Это объекты, расположенные в поселках Мехзавод и Крутые Ключи.
Организован подвоз питьевой воды бойлерами ООО «СКС» и ООО «УК Авиакор-Стандарт» по адресам:
- п.Мехзавод, 4-й квартал, ДК «Октябрь»;
- п. Мехзавод, 15-й квартал, дом № 1;
- п. Мехзавод, 2-й квартал, дом № 10;
- п. Мехзавод, 2-й квартал, дом № 5;
- ул. Волжское шоссе, дом № 123;
- мкр. Крутые Ключи, ул. Ивана Финютина, 45;
- мкр. Крутые Ключи, ул. Мира, 12;
- мкр. Крутые Ключи, ул. Мира, 12;
- мкр. Крутые Ключи, Кошелев-парк, 23.
Бойлеры с технической водой выставлены по адресам:
- п. Мехзавод, 7-й квартал, котельная № 7;
- п. Мехзавод, 10-й квартал, дом № 21;
- ул. Московское шоссе, 20 км, дом № 6, ПСЧ № 17
Сообщается, что к ликвидации аварии привлечены 117 человек, 55 единиц техники.
По официальным данным регионального ГУ МЧС России, сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 700 мм поступило в ведомство вчера в 16:35.
- На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение 673 жилых домов (всего 72905 жителей, из них 12245 детей), 11 социально-значимых объектов, - говорится в официальном сообщении ГУ МЧС России по Самарской области. Это объекты, расположенные в поселках Мехзавод и Крутые Ключи.
Организован подвоз питьевой воды бойлерами ООО «СКС» и ООО «УК Авиакор-Стандарт» по адресам:
- п.Мехзавод, 4-й квартал, ДК «Октябрь»;
- п. Мехзавод, 15-й квартал, дом № 1;
- п. Мехзавод, 2-й квартал, дом № 10;
- п. Мехзавод, 2-й квартал, дом № 5;
- ул. Волжское шоссе, дом № 123;
- мкр. Крутые Ключи, ул. Ивана Финютина, 45;
- мкр. Крутые Ключи, ул. Мира, 12;
- мкр. Крутые Ключи, ул. Мира, 12;
- мкр. Крутые Ключи, Кошелев-парк, 23.
Бойлеры с технической водой выставлены по адресам:
- п. Мехзавод, 7-й квартал, котельная № 7;
- п. Мехзавод, 10-й квартал, дом № 21;
- ул. Московское шоссе, 20 км, дом № 6, ПСЧ № 17
Сообщается, что к ликвидации аварии привлечены 117 человек, 55 единиц техники.
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