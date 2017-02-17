673 жилых дома и больше 10 соцобъектов в Самаре остаются без холодной воды

По официальным данным регионального ГУ МЧС России, сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 700 мм поступило в ведомство вчера в 16:35.- На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение 673 жилых домов (всего 72905 жителей, из них 12245 детей), 11 социально-значимых объектов, - говорится в официальном сообщении ГУ МЧС России по Самарской области. Это объекты, расположенные в поселках Мехзавод и Крутые Ключи.Организован подвоз питьевой воды бойлерами ООО «СКС» и ООО «УК Авиакор-Стандарт» по адресам:- п.Мехзавод, 4-й квартал, ДК «Октябрь»;- п. Мехзавод, 15-й квартал, дом № 1;- п. Мехзавод, 2-й квартал, дом № 10;- п. Мехзавод, 2-й квартал, дом № 5;- ул. Волжское шоссе, дом № 123;- мкр. Крутые Ключи, ул. Ивана Финютина, 45;- мкр. Крутые Ключи, ул. Мира, 12;- мкр. Крутые Ключи, ул. Мира, 12;- мкр. Крутые Ключи, Кошелев-парк, 23.Бойлеры с технической водой выставлены по адресам:- п. Мехзавод, 7-й квартал, котельная № 7;- п. Мехзавод, 10-й квартал, дом № 21;- ул. Московское шоссе, 20 км, дом № 6, ПСЧ № 17Сообщается, что к ликвидации аварии привлечены 117 человек, 55 единиц техники.