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100-тысячному посетителю фан-феста подарили «Самара Арену»

Обладателем макета самарского стадиона стала молодая пара из Москвы.

Элеонора Моват вместе со своим молодым человеком Сергеем Дороховым получила в подарок макет стадиона «Самара Арена» и два билета на VIP-трибуну. Ребята зашли на Фестиваль болельщиков буквально на полчаса, так как им необходимо было срочно улетать в Москву. Девушка стала 100-тысячным посетителем фан-феста.

Оргкомитет принял решение предоставить Элеоноре и Сергею билеты на VIP-трибуну на 25 июня. Они планируют вернуться в Самару для того, чтобы здесь, в фан-зоне, посмотреть матч Россия-Уругвай, - сообщает медиа-центр Фестиваля болельщиков в Самаре.

- Я услышал объявление о том, что сейчас будет заходить 100-тысячный болельщик и побежал. Из-за того, что у меня был рюкзак, пришлось проходить дополнительный контроль. Получилось, что 100-тысячным посетителем стала моя девушка. В Самаре на стадионе мы посмотрели матч Коста-Рика - Сербия. Болели за сербов. На фан-зону в Самаре мы пришли впервые. Теперь придется вернуться сюда, чтобы посмотреть матч Россия - Уругвай, - говорит Сергей Дорохов.
 
Дата: 18 июня 2018 , 21:33
881
Автор текста: Кирилл Ляхманов
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