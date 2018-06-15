298 таксистов получили аккредитацию для проезда к «Самара Арене»

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области завершило аккредитацию легковых такси для проезда в зоны с ограниченным движением во время Чемпионата мира по футболу в Самаре.Свидетельства выдали восьми транспортным организациям, в автопарке которых 298 легковых такси. Аккредитованные машины смогут заезжать в периметр Фестиваля болельщиков FIFA (за исключением пешеходных зон), а также на северный транспортно-пересадочный узел стадиона «Самара Арена».Аккредитацию получили такси: "Яндекс такси", "Такси Мега", "Такси Элит", "Самара такси", "Такси Business Jet".