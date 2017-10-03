700 самарцев переселят из аварийного жилья до 20 декабря
Самарскую область посетили председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и гендиректор - председатель правления Фонда Константин Цицин.
Они провели совещание, посвященное реализации адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья и капремонту многоквартирных домов. В мероприятии приняли участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Олег Фурсов.
Эксперты отметили, что Самарская область не в полной мере выполнила программу по переселению в срок до 1 сентября. В числе отстающих оказались Самара и Красноармейский район. В очереди на получение жилья в рамках программы стоят еще около 750 человек. Около 10 тысяч квадратных метров жилья для них должно быть построено в Самаре и более 3 тысяч квадратных метров - в Красноармейском районе. В результате обсуждения было принято решение обозначить крайний срок исполнения программы до 20 декабря этого года.
Глава Самары Олег Фурсов заверил, что к 8 декабря квартиры, предназначенные для переселенцев из аварийного жилья, будут переданы муниципалитету, а к 20 декабря - непосредственно жильцам.
По словам врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, на сегодняшний день проблема переселения граждан из аварийного и ветхого жилья является одной из наиболее актуальных.
- Важнейшая задача - до конца года решить наболевшую проблему наших земляков, проживающих в условиях, зачастую опасных для жизни. Жесткие сроки, работы много. Без решения этой задачи претендовать на федеральную поддержку в последующие годы Самарской области будет крайне сложно, - сказал Дмитрий Азаров.
Они провели совещание, посвященное реализации адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья и капремонту многоквартирных домов. В мероприятии приняли участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Олег Фурсов.
Эксперты отметили, что Самарская область не в полной мере выполнила программу по переселению в срок до 1 сентября. В числе отстающих оказались Самара и Красноармейский район. В очереди на получение жилья в рамках программы стоят еще около 750 человек. Около 10 тысяч квадратных метров жилья для них должно быть построено в Самаре и более 3 тысяч квадратных метров - в Красноармейском районе. В результате обсуждения было принято решение обозначить крайний срок исполнения программы до 20 декабря этого года.
Глава Самары Олег Фурсов заверил, что к 8 декабря квартиры, предназначенные для переселенцев из аварийного жилья, будут переданы муниципалитету, а к 20 декабря - непосредственно жильцам.
По словам врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, на сегодняшний день проблема переселения граждан из аварийного и ветхого жилья является одной из наиболее актуальных.
- Важнейшая задача - до конца года решить наболевшую проблему наших земляков, проживающих в условиях, зачастую опасных для жизни. Жесткие сроки, работы много. Без решения этой задачи претендовать на федеральную поддержку в последующие годы Самарской области будет крайне сложно, - сказал Дмитрий Азаров.
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