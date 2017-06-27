236 пассажиров задержанного рейса вылетели из Самары в Анталью
Вылет состоялся в 14:10 по местному времени. В общей сложности рейс был задержан на почти 13 часов.
Как уточнила sgpress.ru старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова, все 236 пассажиров, зарегистрированных на рейс, благополучно вылетели.
Напомним, изначально вылет был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из «Курумоча», однако причиной его задержки стало позднее прибытие воздушного судна Boeing 757-200.
По факту задержки вылета рейса в Анталью будет проведена проверка. Компании-перевозчику грозит штраф в 100 тысяч рублей.
Как уточнила sgpress.ru старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова, все 236 пассажиров, зарегистрированных на рейс, благополучно вылетели.
Напомним, изначально вылет был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из «Курумоча», однако причиной его задержки стало позднее прибытие воздушного судна Boeing 757-200.
По факту задержки вылета рейса в Анталью будет проведена проверка. Компании-перевозчику грозит штраф в 100 тысяч рублей.
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