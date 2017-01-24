28% пассажиров «Курумоча» летают «налегке»

Таковы итоги социологического исследования, проведенного в аэропорту.



За время его проведения было опрошено около тысячи пассажиров внутрироссийских и международных рейсов. Оказалось, что около 60% пассажиров - люди возрасте 25-44 лет.



37% опрошенных в качестве цели своего полета внутри страны называли командировку, 28% - отпуск, 24% - посещение родных и близких, проживающих в других городах. На международных линиях более 80% людей летели именно отдыхать.



Почти каждый десятый пассажир самарского аэропорта летает внутри страны примерно один раз в месяц, каждый пятый - 2-3 раза в месяц. Летели впервые 8,5% опрошенных. По сравнению с прошлым годом, таких пассажиров стало почти в три раза больше.



Международными линиями каждый пятый пассажир пользуется один раз в полгода, а более половины опрошенных - раз в год. При этом 28% пассажиров предпочитают летать «налегке», остальные - берут с собой багаж.