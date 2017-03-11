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350 миллионов рублей на пожарную безопасность Самары

Если где-то пожар, на помощь приходят профессионалы. Но лучше постараться предотвратить беду. Профилактические меры, как показывает практика, могут быть очень эффективными. На обеспечение превентивных мер и направлена программа «Пожарная безопасность Самары». Ее исполнителем выступает городское управление гражданской защиты.

В центре внимания - дети

Программа имеет социальную направленность: 75 процентов денежных средств идет на обеспечение и выполнение первичных мер пожарной безопасности на муниципальных объектах образования, культуры и спорта. Особое внимание уделяется местам с массовым пребыванием людей, в первую очередь детей.
Программой охвачены школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. В них выполняется полный комплекс мероприятий: обслуживание противопожарной сигнализации, содержание и замена в случае необходимости электропроводки, приобретение и замена огнетушителей, обработка деревянных конструкций чердачных помещений, сцен, очистка систем вентиляции и многое другое. Комплекс профилактических мер включает испытание внутреннего пожарного водовода, очистку и ремонт системы вентиляции, установку  межэтажных и противопожарных дверей, ремонт и испытание пожарного ограждения на крышах зданий, а также ремонт и испытание наружных пожарных лестниц, демонтаж сгораемой отделки на путях эвакуации и замена ее на несгораемую. В полной боевой готовности должны быть огнетушители, а также люди, которым в случае необходимости придется ими воспользоваться. Подготовке педагогов и технического персонала уделяется большое внимание.
На эти цели программой «Пожарная безопасность Самары» на 2014 - 2018 годы предусмотрено почти 350 млн рублей.

Проводка в порядке, огнетушители на месте

С самого начала реализации программы в учреждениях города и на муниципальных предприятиях проводятся ремонт и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, испытание электропроводки и приборов, приобретение недостающих и замена устаревших первичных средств пожаротушения, подготовка и переподготовка кадров по вопросам пожарной безопасности образовательных учреждений. Только на проверку и ремонт сигнализации в общежитиях города (а их около сотни) выделено 16 млн рублей. Сотрудники управления гражданской защиты вместе с отделом надзорной деятельности, проверив общежития в 2012 - 2013 годах, выявили целый пласт нарушений. К счастью, до пожаров и несчастных случаев не дошло, хотя судебные приставы приостанавливали работу одного из общежитий. 
Муниципальные предприятия, такие как «Трамвайно-троллейбусное управление» и «Самарский метрополитен», участвуют в программе за счет собственных средств. В начале года они заявляют, сколько средств могут направить на обеспечение пожарной безопасности, и довольно успешно выполняют поставленные перед ними задачи. 

Добровольцы в строю

Законом определено, что пожарные расчеты должны прибыть на место происшествия в течение 10 минут. Однако по объективным причинам это возможно не всегда. Например, дорогу в поселок им. Шмидта (Железнодорожный район), который находится практически в центре города, преграждает железнодорожное полотно. Минуты, которые теряют на переезде пожарные, могут стать роковыми. Не менее серьезная ситуация и в поселке Береза (Красноглинский район). Ближайшая пожарная часть находится на Красной Глинке, в 25 минутах езды. Выход был найден: в обособленных поселках появились добровольные пожарные команды. 
В поселке им. Шмидта, например, добровольцы работают уже пятый год. Благодаря поддержке города они хорошо экипированы: есть автомобиль «Урал», новейшие дыхательные аппараты, современные рации для оперативной связи, бензопилы и дискорезы. В Березе команда добровольцев была создана в декабре 2014 года на базе службы поиска и спасения аэропорта Курумоч. С аэропортом был заключен договор о совместном использовании имущества, зданий, сооружений. Добровольцы бесплатно пользуются машиной предприятия - это КамАЗ, который перевозит восемь тонн воды. Горюче-смазочные материалы также предоставляет аэропорт. С другой стороны, администрация города выделяет субсидии на содержание команды. На эти средства были приобретены боевая одежда пожарных, ремни, каски, а также пожарные рукава. 

Внимание всем! 

В 2013 году началась активная работа по восстановлению и совершенствованию муниципальной системы оповещения. На эти цели по программе в 2014 году было заложено 11 млн рублей, в 2015-м - 10 млн и на три последующих года (2016 - 2018) по 5,5 - 6 млн. Этих денег достаточно, чтобы развивать и поддерживать систему оповещения в Самаре в рабочем состоянии.
Сделано уже немало: произведена инспекция оборудования, выявлены проблемные точки. Те сирены, что можно отремонтировать, приведены в порядок, остальные постепенно заменяются. В губернской столице около 100 сирен, включающихся централизованно, и несколько систем локального оповещения, принадлежащих крупным предприятиям, которые принято называть потенциально опасными объектами: ОАО «Самарский жир-комбинат», шоколадная фабри-ка «Россия», ОАО «Жигулевское пиво». Еще 110 сирен в Самаре будет установлено за счет федерального бюджета - эта работа уже началась. Более того, в губернской столице появились современные сирены: они способны передавать не только звуковой сигнал, но и голосовые сообщения. Такие сирены уже работают. Они находятся на здании управления гражданской защиты, на зданиях районных администраций Самары и в трех больших объектах с массовым пребыванием людей (в парках им. Гагарина, «Воронежские озера» и им. 50-летия Октября).

Если вокруг природа

В период летних каникул городскими властями делается все возможное для того, чтобы отдых юных самарцев и покой их родителей не были нарушены чрезвычайными происшествиями. В рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность городского округа Самара» в прошлом году было заложено 800 тысяч рублей на выполнение противопожарных мероприятий в районах города, граничащих с лесными участками. Часть этих средств была потрачена на опашку земли вокруг загородных лагерей. Оздоровительные учреждения расположены в лесной зоне. Это несомненный плюс, однако и существенный фактор риска. Чтобы предотвратить беду, по периметру некоторых детских оздоровительных учреждений необходимо сделать минерализованную полосу шириной не менее 2,4 метра, очищенную от травы, мха. Кроме того, в лагерях производится санитарная обработка деревьев. Она предполагает полное удаление сухих веток и аварийных деревьев. 

Спецтехнике - дорогу!

Еще одно препятствие, мешающее пожарным своевременно прибывать на место происшествия, - перекрытые проезды. Люди не хотят, чтобы по их дворам ездили машины, но забывают, что им самим вполне может потребоваться помощь пожарных или медиков. Работа по освобождению самовольно перекрытых проездов в Самаре велась всегда, и, несомненно, ее необходимо продолжить. Это общая задача и районных администраций, и управляющих компаний, и общественников.
Дата: 11 марта 2017 , 15:43
224
Автор текста: Ирина Исаева
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