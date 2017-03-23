30-летний житель Самарской области после ссоры с тещей повредил две иномарки

В ходе разбирательства стражи правопорядка выяснили, что 30-летний мужчина поругавшись со своей тещей, решил выместить гнев на автомобилях, припаркованных рядом с домом. Ударив ногой Шевроле Круз, дебошир помял крыло и сломал зеркало. Затем мужчина бросил камень в Тойоту Ленд Крузер, помяв внедорожнику правую заднюю дверь.Как сообщает пресс-группа управления Росгвардии по Самарской области, в настоящее время мужчина задержан. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.