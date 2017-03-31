32-летний самарец угрожал убийством своему соседу

Как сообщает пресс-группа управления Росгвардии по Самарской области, ранее не судимый мужчина, держа в руках металлическую трубу, угрожал расправой своему соседу по коммунальной квартире. Сообщается, что потенциальный преступник был задержан вместе с изъятым у него предполагаемым орудием преступления и доставлен в отдел полиции.В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью.