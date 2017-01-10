28-летний самарец обокрал подругу, оставив записку с извинениями

Полицейские выяснили, что потерпевшая девушка проживала совместно с мужчиной, который нигде не работал. В ходе осмотра квартиры сотрудники правоохранительных органов обнаружили записку, адресованную ей. В ней мужчина принес свои извинения и обещал вернуть украденные технику и деньги.Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, в настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас мужчина проверяется на причастность к совершению иных противоправных деяний.