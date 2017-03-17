22-летний самарец может получить срок за разжигание межнациональной розни в Интернете

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас вместе с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Федеральный суд Промышленного района Самары для рассмотрения по существуКроме того, 2 года условно за аналогичное деяние получил 42-летний самарец. Известно, что в период с 28 января 2015 года по 31 июля 2016 года обвиняемый размещал на своих страницах в соцсетях «Одноклассники» и Facebook тексты, которые, согласно заключению эксперта, содержат лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти (розни), а также унижения достоинства группы лиц по национальности.В суде мужчина полностью признал свою вину. Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Сообщается, что приговор пока не вступил в законную силу.