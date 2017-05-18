49-летний пилот из Самарской области разбился на легкомоторном самолете
Трагический инцидент произошел в среду, 17 мая, около 11:40 около трассы Башмаково- Земетчино Земетчинского района Пензенской области при проведении авиационно-химических работ по опылению полей.
Как сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СУ СК РФ, легкомоторный самолет «Бекас Х-32» зацепил высоковольтные провода, после чего упал. Пилот получил серьезные травмы и скончался на месте, судно получило значительные механические повреждения. Установлено, что собственником воздушного судна является ООО «Союз-Агро». Как сообщили sgpress.ru в пресс-службе ведомства, пилотом являлся 49-летний житель Самарской области.
В настоящее время по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшему по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело. Среди предварительных версий случившегося - технические неисправности воздушного судна, ошибка пилота, некачественное топливо. Ведется расследование.
Как сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СУ СК РФ, легкомоторный самолет «Бекас Х-32» зацепил высоковольтные провода, после чего упал. Пилот получил серьезные травмы и скончался на месте, судно получило значительные механические повреждения. Установлено, что собственником воздушного судна является ООО «Союз-Агро». Как сообщили sgpress.ru в пресс-службе ведомства, пилотом являлся 49-летний житель Самарской области.
В настоящее время по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшему по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело. Среди предварительных версий случившегося - технические неисправности воздушного судна, ошибка пилота, некачественное топливо. Ведется расследование.
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