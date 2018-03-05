100 дней до ЧМ-2018. В Самаре пройдет спортивный праздник

В этот день в городе пройдет спортивный праздник. Он начнется в 10:00 с массовой зарядки на стадионе «Локомотив» с участием звёзд самарского футбола. В 11:00 пройдет футбольный турнир «Самара Живет Футболом», в котором посоревнуются девять сборных команд города.В 16:00 состоится матч между ветеранами «Крыльев Советов» и представителями областного правительства и администрации Самары.На стадионе «Локомотив» будет организована фотозона - все желающие смогут сфотографироваться на фоне букв «Самара-2018». В школах пройдут Футбольные уроки, а на улицах города первые лица региона, послы Самары и игроки «КС» будут дарить женщинам цветы и поздравлять с Международным женским днем.