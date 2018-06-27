788 самарских школьников получили золотые медали
Торжественная церемония награждения состоялась в среду, 27 июня, в учебно-спортивном центре «Грация».
В этом году медали «За особые успехи в учении» получили 788 выпускников. По словам главы Самары Елены Лапушкиной, эта цифра говорит о целеустремленности молодого поколения.
- Мне искренне хочется, чтобы вы все остались жить, получать образование и работать в Самаре и Самарской области, вы действительно здесь очень нужны. Регион предоставляет вам широкий спектр возможностей: именно для вас, молодых лидеров, сейчас разрабатывают программы и кадровые проекты, в которых вы можете принять участие уже в этом году, став студентами начальных курсов, - отметила Елена Лапушкина.
ЕГЭ в этом году сдали 5074 выпускников. Уже известны результаты по географии, информатике и ИКТ, математике, химии, истории, русскому языку и обществознанию. В Самаре 32 стобалльника. Один из выпускников Самарского лицея информационных технологий Глеб Ткач набрал 100 баллов по двум предметам - по русскому языку и информатике и ИКТ. Больше всего стобалльных результатов показали ученики Самарского медико-технического лицея и гимназии №1 - пять и четыре соответственно.
В этом году медали «За особые успехи в учении» получили 788 выпускников. По словам главы Самары Елены Лапушкиной, эта цифра говорит о целеустремленности молодого поколения.
- Мне искренне хочется, чтобы вы все остались жить, получать образование и работать в Самаре и Самарской области, вы действительно здесь очень нужны. Регион предоставляет вам широкий спектр возможностей: именно для вас, молодых лидеров, сейчас разрабатывают программы и кадровые проекты, в которых вы можете принять участие уже в этом году, став студентами начальных курсов, - отметила Елена Лапушкина.
ЕГЭ в этом году сдали 5074 выпускников. Уже известны результаты по географии, информатике и ИКТ, математике, химии, истории, русскому языку и обществознанию. В Самаре 32 стобалльника. Один из выпускников Самарского лицея информационных технологий Глеб Ткач набрал 100 баллов по двум предметам - по русскому языку и информатике и ИКТ. Больше всего стобалльных результатов показали ученики Самарского медико-технического лицея и гимназии №1 - пять и четыре соответственно.
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