2400 первокурсников Самары примут участие в Параде студенчества

Впервые Парад российского студенчества состоялся в 2015 году и с тех пор стал традиционным. Помимо Самары парад проходит в Архангельске, Барнауле, Белгороде, Волгограде, Казани, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.По сообщению пресс-службы областного правительства, в самарском параде примут участие около 2400 тысячи первокурсников из девяти вузов города. На площадке Самарского университета состоится телемост с городами-участниками парада, после чего пройдет праздничный концерт.