2400 первокурсников Самары примут участие в Параде студенчества
Ежегодный праздник посвящения в студенты пройдет в субботу, 15 сентября, с 14.00 до 15.40 на площадке Самарского университета (Московское шоссе, 34 K, корпус 10).
Впервые Парад российского студенчества состоялся в 2015 году и с тех пор стал традиционным. Помимо Самары парад проходит в Архангельске, Барнауле, Белгороде, Волгограде, Казани, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.
По сообщению пресс-службы областного правительства, в самарском параде примут участие около 2400 тысячи первокурсников из девяти вузов города. На площадке Самарского университета состоится телемост с городами-участниками парада, после чего пройдет праздничный концерт.
Впервые Парад российского студенчества состоялся в 2015 году и с тех пор стал традиционным. Помимо Самары парад проходит в Архангельске, Барнауле, Белгороде, Волгограде, Казани, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.
По сообщению пресс-службы областного правительства, в самарском параде примут участие около 2400 тысячи первокурсников из девяти вузов города. На площадке Самарского университета состоится телемост с городами-участниками парада, после чего пройдет праздничный концерт.
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