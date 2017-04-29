78-летний самарский ученый разработал специальные «сурдоочки» для слабослышащих

Известно, что ученый более 35 лет преподавал на кафедре «Автоматика и управление в технических системах» СамГТУ.Как сообщает пресс-служба вуза, разработка устройства заняла 4 года. Очки с экраном, мини-процессором и аккумулятором позволяют преобразовывать речь человека в текст, который выводится на экран. По мнению изобретателя, устройство может значительно облегчить жизнь глухонемым людям. Кроме того, очки могут найти применение и в других сферах: ведущим телеканалов заменить телесуфлер, хирургам - помочь следить за основными показателями состояния пациентов во время операций.