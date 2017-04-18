В Самаре обсудили проблемы драматургии и сценических проектов

17 октября 1896 года в Александринском театре Санкт-Петербурга провалилась пьеса Антона Павловича Чехова «Чайка». По прошествии более 120 лет современной драматургии ничуть не легче пробивать себе дорогу к зрителю. Эта проблема занимает умы многих молодых режиссеров и драматургов. Год назад в Самаре состоялся фестиваль «Место действия», организованный Артемом Филипповским. На нем самарцы смогли познакомиться с современными пьесами в виде читок, а затем - эскизов спектаклей. Два из них, «Спички» и «Летние осы кусают нас даже в ноябре», вошли в репертуар театра «Место действия».

В выходные прошел еще один фестиваль - «Первый драфт + Ремарка». Он организован на средства гранта, полученного тольяттинским драматургом Сергеем Давыдовым на форуме «iВолга». По его словам, решение провести фестиваль возникло, поскольку в провинциальных городах нарушена связь между современной пьесой и театром.

В течение двух дней продюсеры, режиссеры, драматурги и критики в самарском Доме актера делились информацией о том, что представляет собой современный театр и как в его рамках можно существовать их начинающим коллегам.

Критик из Москвы Анна Банасюкевич подробно рассказала о немецком театре Rimini Protokoll, о французском хореографе Жероме Беле, а также о режиссере Мило Рау. Их проекты находятся на грани театра, психологических тренингов и социальных проектов.

- Вокруг любого нового явления возникают дискуссии, - отмечает Анна Банасюкевич. - Можно долго спорить на тему «Что есть театр?» Я придерживаюсь экстремальной точки зрения о том, что если человек называет то, чем он занимается, «театром» или «спектаклем», - оно им и является.

Режиссер, художественный руководитель международного драматургического конкурса «Ремарка» Олег Липовецкий поделился своим опытом относительно того, как создавать независимые театральные проекты. Помимо красивой «теории великанов», согласно которой каждый член команды должен быть в чем-то лучше организатора, он много говорил о цифрах - налогах и рисках, которые сопровождают ИП, ООО и другие формы собственности. Для тех, кто уже занимается поиском средств и возможностей для создания театрального проекта, это были полезные сведения, для остальных через час лекции стало ясно, что художник сегодня не может ждать милости от государства и вынужден сам заниматься продюсерской и бухгалтерской деятельностью.

Драматург и режиссер Андрей Стадников рассказал о театре как опыте взаимодействия с реальностью. Драматург Люба Стрижак - о взаимодействии с социальным театром. Самарские актеры и режиссеры представили читки четырех пьес - финалисток между - народного конкурса драматургии «Ремарка» 2017 года. После каждой при помощи модератора - театрального критика Ксении Аитовой - шло обсуждение пьесы. Целевая аудитория этого текста, возможности, которые он предоставляет режиссерам для сценического воплощения, язык написания - примерный круг вопросов, на который участники дискуссии пытались найти ответы.

Что же дальше? Пока не известно. Будет ли еще проходить «Первый драфт + Ремарка», Сергей Давыдов пока не знает. Нам остается надеяться, что на этом знакомство Самары с современной драматургией не закончится.





Комментарий





Сергей Давыдов, организатор фестиваля «Первый Драфт + Ремарк», тольяттинский драматург

- «Первый драфт» - это проект, который стартовал благодаря форуму «iВолга», «Ремарка» существует уже пять лет. Последние годы «Ремарка» очень активно развивалась и стала одним из лидеров конкурсов драматургии. В этом году на нее было прислано 643 текста - столько же присылают на «Любимовку», например. Мастер-классы организованы таким образом, чтобы они были интересны как профессионалу, так и стороннему человеку. Они способны помочь начать писать свой текст, лучше понимать театр. Четыре пьесы, которые представлены на фестивале, подходят для разных возрастов аудитории. «Ганди молчал по субботам» - текст, который идеально подходит для подростков. А, например, «Летели качели» - про кризис среднего возраста.