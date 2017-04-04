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В Самаре открылась выставка «Параллели»

Выставка Светланы Кузиной носит название «Параллели». Как и любая персональная выставка, она является отчетом мастера о проделанной работе.

Прошло пять лет с последней персональной выставки художницы с того момента, как зритель мог увидеть творчество Светланы Кузиной во всей его полноте. По мнению коллег и почитателей ее таланта, за это время мастерство автора стало более зрелым и достигло своего максимального диапазона. Светлана постоянно находится в поиске, в сомнениях. В ее работах сочетаются самые разнообразные стили и манеры. Ее любимый материал - масло, но она иногда экспериментирует и с другими техниками. Ее излюбленные жанры - натюрморт и пейзаж. 
 
Светлана влюблена в родной город. Поэтому на ее картинах Самара предстает сверкающей чистыми красками, окутанной романтическим флером. Взгляните только на нежно-розовое здание лютеранской кирхи, сливающееся с розоватым оттенком весеннего неба! 
 
А ее летние этюды! Крупные мазки передают фактуру коры, листвы, деревянного сруба. Природа на холсте становится поистине осязаемой. Вот деревянный дом с веселыми расписными ставенками игриво прячется за березками, выросшими в палисаднике. Вот деревянный пристрой на каменном основании, он так характерен для старой части города! Возможно, его жители ждут переезда в новый микрорайон. Но домик не вызывает чувства жалости. Наоборот, этот архитектурный старичок бодро распахнул свои окна навстречу ветру и солнечным лучам. 
 
Вы, наверное, тоже часто видели в жизни эти милые сердцу картины. И так приятно сознавать, что они привлекли внимание художника и благодаря его мастерству стали предметами искусства. 
 
- Почему я назвала выставку «Параллели»? - спрашивает Светлана Кузина. - Потому что существуют два мира, как бы отдельно друг от друга. Один мир - это реальность, в которой мы все живем, другой - внутренний мир человека. И эти два мира неразделимы, так как один без другого не может существовать! Наши впечатления и наблюдения попадают в своеобразный «приемник», где происходит осмысление, переработка и трансформация их в визуальные образы. Это и есть внутренний мир художника.
 
Дата: 4 апреля 2017 , 10:36
140
Автор текста: Татьяна Гриднева
Автор фото: Татьяна Гриднева
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