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Самарцам презентуют «Многоликий мир кино»

В первый день апреля авторская программа Михаила Куперберга «Многоликий мир кино» в Самарской областной библиотеке (пр. Ленина, 14а) будет посвящена великому американскому комедиографу Билли Уайлдеру. Российские зрители знают его по фильмам «В джазе только девушки», «Квартира» «Двойная страховка», «Бульвар Сансет». В этот вечер зрителей ждет лекция с просмотром фильма «Нежная Ирма» (США, 1963, 12+). В главных ролях Джек Леммон и Ширли МакЛейн. 
 
8 апреля в рамках программы «Юбилеи года» Михаил Куперберг расскажет о творчестве Андрея Тарковского в связи сразу с двумя юбилеями: 85-летием самого режиссера и 50-летием фильма «Андрей Рублев» (СССР, 1967, 16+). В большом зале библиотеки состоится показ и обсуждение этой картины. 
 
15 апреля пройдет лекция на тему «Богини экрана. Ингрид Бергман и Лив Ульман» и просмотр фильма «Осенняя соната» (Швеция, Великобритания, 1978, 16+). По словам Михаила Куперберга, великий Бергман, подуставший от своих строгих и суровых киноисследований взаимоотношений лица и маски, мужчины и женщины, ставит камерную драму о матери и дочери. В первый и последний раз он работает со своей соотечественницей и однофамилицей, легендой кино 40-50-х годов ХХ века Ингрид Бергман, сыгравшей в этом фильме свою, быть может, лучшую роль, соперничая в блистательном дуэте-дуэли с музой режиссера Лив Ульман. 
 
22 апреля Михаил Куперберг сравнит новеллу классика немецкой литературы Томаса Манна «Смерть в Венеции» и ее экранную версию от режиссера Лукино Висконти. Фильм снят в Италии, Франции и США в 1971-м, возрастное ограничение 16+. 
 
29 апреля в программе «Современное неигровое кино. Избранное» состоится лекция и просмотр фильма «Кояанискатси» (США, 1982, 12+). Организаторы обещают феноменальный документальный фильм-эссе о современной цивилизации. Вход на все мероприятия свободный. 
 
«Параллельные истории кино» 
 
Журнал Cineticle и киноклуб «Ракурс» представляют авторскую программу Олега Горяинова «Параллельные истории кино». 
 
5 апреля в новом корпусе Самарского литературного музея (ул. Куйбышева, 113) состоится лекция с просмотром и обсуждением фильма «Поездка без гида» (Италия, 1983, 18+) режиссера Сьюзен Сонтаг. Безымянные мужчина и женщина неторопливо гуляют по Венеции, пока за кадром героиня обсуждает с невидимой собеседницей свою поездку. Фильм подается как история угасающих отношений, разворачивающаяся на фоне поездки в Венецию, портрет города и размышление о культуре и памяти. 
 
19 апреля зрители смогут посмотреть и обсудить картину Эдварда Янга «Вселяющий страх» (Тайвань, Гонконг, 1986, 18+). На первый взгляд, фильм рассказывает о семейной драме писательницы и ее мужа, который вот-вот получит продвижение по службе. Но на самом деле сюжетную линию определить не так просто. 
Дата: 1 апреля 2017 , 13:14
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Автор текста: Ирина Кириллова
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