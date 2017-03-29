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Главная/Культура/

Самарцы смогут увидеть прямую трансляцию спектакля театра им. Маяковского

28 апреля в 20.00 в ЦРК «Художественный» состоится  прямая трансляция телеспектакля «Таланты и поклонники» (16+) Московского  академического театра имени Маяковского. Показ состоится в рамках федерального проекта «Театральная Россия».
 
Спектакль «Таланты и поклонники», созданный по одноименной комедии Александра Островского, стал первой работой режиссера Миндаугаса Карбаускиса в театре им. Маяковского. Зрителям представят спектакль о природе артистического дара, о счастье и уязвленности театральным гением, о свободе и бесконечной зависимости.

В главных ролях: Ирина Пегова, Игорь Костолевский, Светлана Немоляева и др.
Дата: 29 марта 2017 , 16:47
27
Автор текста: Ирина Кириллова
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