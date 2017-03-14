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В Самаре проходит выставка Веры Евсеевой

В выставочном зале Самарского отделения Союза художников открылась интереснейшая экспозиция.
 
Член Союза художников России Вера Евсеева увлекается различными видами изобразительного искусства. Самая давняя привязанность - это пастель. Занятие вполне женское. Ведь пастель - это, по сути, разноцветная пудра. Легкая и шелковистая, она ложится на картон неожиданно плотными слоями, объединяя различные предметы в общую, однородную композицию. 
 
В технике пастели художница отображает свои впечатления от дальних поездок. Она - частый гость в российских культурных центрах Варшавы, Парижа и Будапешта, где участвует в экспозициях картин российских авторов. Отовсюду самарчанка везет свои дорожные наблюдения, запечатленные на листах картона: пейзажи со старинными замками, средневековыми кварталами, швейцарскими шале и аккуратными немецкими фермами. 
 
Мир деревни для нее особенно близок. На выставке представлено много живописных работ Веры Евсеевой, отображающих реальности российских сел. Старенькие баньки на берегу реки, покосившиеся деревянные домишки, заросшие сиренью и лопухами подслеповатые сараюшки… Их можно рисовать не торопясь, установив этюдник и разложив краски. Поэтому выполнены они в технике, требующей сосредоточенности и внимания, - маслом на холсте. Вера Геннадьевна обожает выезды на природу, которые организует Союз художников. Она участвовала в пленэрах «Портрет села» в Исаклинском районе, «Самарский край - мой край» в Сызрани и других. Прекрасно изображает художница и цветы, особенно синие, бархатистые подснежники, которые первыми вырываются на поверхность только что освободившейся от зимних оков земли. Любит она рисовать и старинную утварь, сохранившуюся, например, в бывшем имении графов Орловых-Давыдовых: самовары, ухваты, чугуны и крынки. А как прекрасны вышедшие из-под ее кисти осенние плоды - румяные яблоки, сваленные в кучу разнообразные тыквы, только что взрезанный арбуз с красными влажными ломтями сахарной мякоти! Свою живопись художница регулярно показывает на областных выставках «Золотая палитра», зональной «Большая Волга» и других. 
 
Третья стихия художницы - батик. Шелк и яркие краски - это тоже очень близко женскому сердцу. Здесь уж Вера Геннадьевна дает волю своей фантазии! Ангелы, летящие над сказочным городом, соседствуют с «портретами» разноцветных кур и гусей, мотивами, взятыми из народной вышивки. Она признанный мастер холодного батика. В 2012 году мастерица была специально приглашена в Российский центр науки и культуры в Любляне для организации мастер-классов. Здесь же состоялась ее персональная выставка, которую художница назвала «По дороге домой». Ведь все путешествия тем и хороши, что они заканчиваются возвращением на родину. 
 
Вера Геннадьевна - хороший организатор. Она инициировала выставку «Пастель - искусство для избранных», которая состоялась в Ширяево и доехала до Москвы, а также стала хозяйкой сызранского фестиваля художественного творчества «Мир вокруг нас». 
 
С экспозицией работ художницы можно ознакомиться до середины марта. 0+
 
Дата: 14 марта 2017 , 15:13
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Автор текста: Татьяна Гриднева
Автор фото: Татьяна Гриднева
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