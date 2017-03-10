В Самаре искусствоведы расскажут о том, как создается «неомодерн»

Когда-то один из знаменитых американских искусствоведов назвал Самару «заповедником модерна» и музеем под открытым небом. Самарские архитекторы, проектируя новые здания, стараются вписать их в окружающую среду и воспроизводят в них элементы покорившего самарцев в конце XIX века стиля. Художники, оформляя внутренние пространства новых зданий, также стремятся следовать стилю модерн.

Во время лекций и мастер-классов, которые будут сопровождать эту выставку до конца марта, посетители узнают как современные архитекторы и художники используют основные стилистические элементы модерна: плавность форм, легкость и чистоту линии.

В создании самой экспозиции принимают участие 26 художников Самары, Пензы, Ялты и Москвы. Их работы выполнены в различных техниках: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.

Куратор проекта – член Международной ассоциации искусствоведов, член Союза художников России Валентина Чернова. Выставка продлится до 31 марта. Возрастное ограничение 6+.