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В Самаре открылся мини-музей болгарской Стара-Загоры

В прошлом году Самара отмечала полувековой юбилей улицы Стара-Загора и 140-летие российско-болгарской дружбы. 
 
Торжества позади, но интерес к культуре и истории братского народа у жителей города остался. Поэтому 1 марта в клубе «Березка» состоялось торжественное открытие музейного уголка. 

- Для всех жителей Промышленного района Стара-Загора - особенная и значимая улица, символ дружбы двух славянских народов, - уверена директор центра дополнительного образования детей «Искра» Татьяна Плотникова. - Сегодня в «Искре» занимаются почти три с половиной тысячи детей разного возраста. Ребята приняли участие в организации музейной комнаты, созданной при поддержке департамента образования и администрации Промышленного района. 

Музейный уголок собирали всем миром. Руководство «Искры» обратилось к родителям, педагогам и воспитанникам, так началось это маленькое общее дело. Сегодня в экспозиции есть вырезки из советских газет, репродукции картин, архивные и современные фотографии Стара-Загоры, медаль, выпущенная к юбилею именитой улицы, вышитый болгарскими мастерицами кушак и многое другое. 

- Мы нашли в Интернете книгу о российско-болгарских отношениях, приобрели ее и почерпнули немало полезной и интересной информации, - рассказывает Плотникова. - Педагоги наших творческих объединений разучивали с детьми болгарские песни, осваивали национальные ремесла, например, вышивку крестом. Работы наших воспитанников также пополнили собрание музейной комнаты. В их числе и собственноручно сшитые женский и мужской национальные костюмы. 

Торжественное открытие этого мини-музея началось с показа фильма о районе и о том, как строилась, росла и менялась Стара-Загора. Сотрудница центра Елена Водогреева и ее дочь Вероника подготовили интересную экскурсионную программу. Воспитанница «Искры» Милана Трендафилова исполнила для собравшихся песню на болгарском языке. 

- Этот язык для меня родной, так как мой папа - болгарин, - с гордостью говорит девочка. - Я очень люблю и русскую, и болгарскую культуры и считаю, что у наших народов много общего. 

Все гости праздника получили в подарок мартеницу - небольшую куколку из шерстяных ниток. По традиции именно этот оберег дарят друг другу жители Болгарии в первый день весны. Кроме того, мартеницами можно украшать деревья. Теперь такое дерево есть и в Самаре - мальчишки и девчонки украсили березку, растущую возле клуба на улице Стара-Загора.

- Знакомство с экспозицией для нас началось с очень приятного весеннего подарка, мартенички, - говорит начальник отдела по вопросам социальной сферы администрации Промышленного района Оксана Иванова. - Мы очень рады, что в районе появился такой уникальный уголок. Создавая его, ребята узнают историю Болгарии, а также родного города и района. Надеемся, что с этой экспозицией познакомятся учащиеся школ не только Промышленного района, но и всей Самары.
 
Дата: 7 марта 2017 , 16:16
103
Автор текста: Ирина Исаева
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