Знаменитый самарский бас даст сольный концерт в оперном театре

В программе концерта: романсы и арии зарубежных, русских и советских композиторов, русские народные песни и духовные песнопения. В концерте принимают участие солисты, хор и симфонический оркестр театра.Дирижеры: Евгений Хохлов, Борис Бенкогенов.Андрей Антонов - один из самых известных представителей оперной труппы Самарского театра оперы и балета, исполнитель сложнейших партий басового репертуара. Уже более 20 лет он работает на самарской сцене. В классическом репертуаре артиста более 60 оперных партий. В концертном - около 700 произведений различных жанров, в том числе тематические и монографические программы, романсы и арии зарубежных, русских и советских композиторов, а также партии баса в произведениях кантатно-ораториального жанра. Постоянный участник международных оперных фестивалей и концертных программ – искусство исполнителя хоршо известно в России и за рубежом, что отражают гастроли в более чем 20 странах на всех континентах.