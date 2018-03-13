Заслуженный артист России Владимир Гальченко о «Волжских театральных сезонах»
Несмотря на то, что 2018-й проходит под знаком футбольного мяча, он также еще и Год театра. Собеседник «СГ» - лауреат «Золотой маски», заслуженный артист России Владимир Гальченко. Председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ, секретарь СТД РФ рассказал о самых важных событиях сценической жизни нашего города.
Открываем молодежный
- С июля начинается подготовительная работа для того, чтобы в сентябре открыть муниципальный молодежный театр. Это большое событие. Все окружающие города-миллионники давно нас опередили. На такую огромную область иметь 13 театров - получается, что мы театральное захолустье. Мы не шагаем впереди планеты всей, а пытаемся сохранить ту ситуацию, которая была создана в Куйбышеве. Очень хорошо, что наконец-то у нас открывается новый театр.
Часто театры создаются под курс института. Примеров тому много - Театр на Таганке, студенты Фоменко, Женовача. В нашем институте культуры на театральном факультете в этом году выпускается курс Ирины Сидоренко, у которого есть все для того, чтобы существовать самостоятельно. Их дипломные спектакли сейчас идут в расширенном объеме, поскольку это репертуар будущего театра. 10 - 13 постановок уже готовы.
Мы решили взять модель Новокуйбышевска, где театр «Грань» - структурное подразделение Дворца культуры. Самарский молодежный временно будет при ДК имени Литвинова, пока ведутся работы по реконструкции бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской. Это здание планируется под молодежный центр.
Кто в гости к нам
- С 23 по 30 апреля в Самаре пройдет IV Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны». Он многожанровый, большой. География в этот раз - от Омска до Севастополя. Мы стараемся не повторять коллективы. Но когда фестиваль - четвертый, многие театры уже охвачены. Думаю, впоследствии нам придется начинать второй круг. Потому что не так много трупп, чье искусство мы хотели бы показать самарцам.
Большое внимание уделяем кукольному жанру. Поскольку наши театры кукол сидят пока на детском репертуаре. Кукольное искусство - это не детский театр, а всего-навсего жанр, язык, при помощи которого можно разговаривать с публикой. Мы с нетерпением ждем нового здания для наших областных кукол и надеемся, что в связи с этим в театр вернется взрослый репертуар, который был у нас, когда труппой руководил Роман Борисович Ренц.
На фестиваль мы привезем замечательный спектакль пермского театра кукол по «Превращению» Кафки и оренбуржцев с «Мертвыми душами». Наш театр покажет «Мюнхгаузена». На прошлых фестивалях были «Король Лир», «Повелитель мух». Пока наши театры еще не получили должных условий, мы продолжаем воспитывать зрителя.
По положению о фестивале к нам вновь приедет обладатель Гран-при - петербургский Театр на Фонтанке. Он привезет «В день свадьбы» по пьесе Розова.
Впервые к нам приедет московский Камерный музыкальный театр имени Бориса Покровского. Зрители смогут увидеть новую редакцию спектакля «Дон Жуан», созданного самим великим мастером.
Закрывает фестиваль «Яма» московского Театра на Малой Бронной. Пластический спектакль в постановке Егора Дружинина. Вообще, последнее время российский театр делает некоторое движение в сторону пластики. Для драматических артистов это очень интересно.
При отборе спектаклей для фестиваля мы пользуемся информацией Союза театральных деятелей РФ - обращаемся к экспертам «Золотой маски», в кабинеты театров для детей, музыкальных, драматических. Финансово дефицитна даже «Маска». Я как секретарь СТД РФ это знаю. Объезжать страну для отсмотра спектаклей - огромные затраты.
В составе жюри есть специалисты во всех жанрах театрального искусства. В большинстве оно московско-питерское, но будет и представитель Ульяновска.
Когда мы планировали создание обоих фестивалей («Волжские театральные сезоны» и «Волга театральная». - Прим. авт.), мы хотели сделать их именно конкурсными. Потому что нам необходимы анализ и оценка. Пусть субъективная - мы не математики. Дважды два у нас не всегда четыре. Гастрольная практика в России фактически завершена, мы никуда не ездим. Можно сколько угодно сидеть у себя дома и называть себя великими и гениальными. В Самаре я не понимаю: мне несут цветы за вчера или за сегодня? Мне важна сегодняшняя премьера. А цветы зритель купил заранее - значит, это за вчера. Любовь нашей публики для нас важна и взаимна, но она должна быть подтверждена извне. Насколько мы соответствуем ей на самом деле? Именно мнение сторонних экспертов и позволяет театрам региона не почивать на лаврах.
Справка «СГ»
IV Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны»
24 апреля, 18.00
«Зыковы». Максим Горький. 16+
Белгородский государственный академический театр драмы им. М.С. Щепкина
25 апреля, 18.00
«Шинель». Николай Гоголь. 12+
Челябинский государственный академический театр драмы им. Н. Орлова
26 апреля, 18.00
«Месяц в деревне». Иван Тургенев. 16+
Курский государственный драматический театр им. А.С. Пушкина
27 апреля, 18.00
«Тартюф». Жан-Батист Мольер. 12+
Театр Черноморского флота им. Б.А. Лавренева, Севастополь
28 апреля, 18.00
«История лошади». Сценическая фантазия по мотивам повести Л.Н. Толстого «Холстомер». 16+
Самарский академический театр драмы им. М. Горького
29 апреля, 18.00
«В день свадьбы». Виктор Розов. 16+
Санкт-Петербургский молодежный театр на Фонтанке
30 апреля, 18.00
«Яма». Александр Куприн. 16+
Московский драматический театр на Малой Бронной.
Открываем молодежный
- С июля начинается подготовительная работа для того, чтобы в сентябре открыть муниципальный молодежный театр. Это большое событие. Все окружающие города-миллионники давно нас опередили. На такую огромную область иметь 13 театров - получается, что мы театральное захолустье. Мы не шагаем впереди планеты всей, а пытаемся сохранить ту ситуацию, которая была создана в Куйбышеве. Очень хорошо, что наконец-то у нас открывается новый театр.
Часто театры создаются под курс института. Примеров тому много - Театр на Таганке, студенты Фоменко, Женовача. В нашем институте культуры на театральном факультете в этом году выпускается курс Ирины Сидоренко, у которого есть все для того, чтобы существовать самостоятельно. Их дипломные спектакли сейчас идут в расширенном объеме, поскольку это репертуар будущего театра. 10 - 13 постановок уже готовы.
Мы решили взять модель Новокуйбышевска, где театр «Грань» - структурное подразделение Дворца культуры. Самарский молодежный временно будет при ДК имени Литвинова, пока ведутся работы по реконструкции бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской. Это здание планируется под молодежный центр.
Кто в гости к нам
- С 23 по 30 апреля в Самаре пройдет IV Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны». Он многожанровый, большой. География в этот раз - от Омска до Севастополя. Мы стараемся не повторять коллективы. Но когда фестиваль - четвертый, многие театры уже охвачены. Думаю, впоследствии нам придется начинать второй круг. Потому что не так много трупп, чье искусство мы хотели бы показать самарцам.
Большое внимание уделяем кукольному жанру. Поскольку наши театры кукол сидят пока на детском репертуаре. Кукольное искусство - это не детский театр, а всего-навсего жанр, язык, при помощи которого можно разговаривать с публикой. Мы с нетерпением ждем нового здания для наших областных кукол и надеемся, что в связи с этим в театр вернется взрослый репертуар, который был у нас, когда труппой руководил Роман Борисович Ренц.
На фестиваль мы привезем замечательный спектакль пермского театра кукол по «Превращению» Кафки и оренбуржцев с «Мертвыми душами». Наш театр покажет «Мюнхгаузена». На прошлых фестивалях были «Король Лир», «Повелитель мух». Пока наши театры еще не получили должных условий, мы продолжаем воспитывать зрителя.
По положению о фестивале к нам вновь приедет обладатель Гран-при - петербургский Театр на Фонтанке. Он привезет «В день свадьбы» по пьесе Розова.
Впервые к нам приедет московский Камерный музыкальный театр имени Бориса Покровского. Зрители смогут увидеть новую редакцию спектакля «Дон Жуан», созданного самим великим мастером.
Закрывает фестиваль «Яма» московского Театра на Малой Бронной. Пластический спектакль в постановке Егора Дружинина. Вообще, последнее время российский театр делает некоторое движение в сторону пластики. Для драматических артистов это очень интересно.
При отборе спектаклей для фестиваля мы пользуемся информацией Союза театральных деятелей РФ - обращаемся к экспертам «Золотой маски», в кабинеты театров для детей, музыкальных, драматических. Финансово дефицитна даже «Маска». Я как секретарь СТД РФ это знаю. Объезжать страну для отсмотра спектаклей - огромные затраты.
В составе жюри есть специалисты во всех жанрах театрального искусства. В большинстве оно московско-питерское, но будет и представитель Ульяновска.
Когда мы планировали создание обоих фестивалей («Волжские театральные сезоны» и «Волга театральная». - Прим. авт.), мы хотели сделать их именно конкурсными. Потому что нам необходимы анализ и оценка. Пусть субъективная - мы не математики. Дважды два у нас не всегда четыре. Гастрольная практика в России фактически завершена, мы никуда не ездим. Можно сколько угодно сидеть у себя дома и называть себя великими и гениальными. В Самаре я не понимаю: мне несут цветы за вчера или за сегодня? Мне важна сегодняшняя премьера. А цветы зритель купил заранее - значит, это за вчера. Любовь нашей публики для нас важна и взаимна, но она должна быть подтверждена извне. Насколько мы соответствуем ей на самом деле? Именно мнение сторонних экспертов и позволяет театрам региона не почивать на лаврах.
Справка «СГ»
IV Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны»
24 апреля, 18.00
«Зыковы». Максим Горький. 16+
Белгородский государственный академический театр драмы им. М.С. Щепкина
25 апреля, 18.00
«Шинель». Николай Гоголь. 12+
Челябинский государственный академический театр драмы им. Н. Орлова
26 апреля, 18.00
«Месяц в деревне». Иван Тургенев. 16+
Курский государственный драматический театр им. А.С. Пушкина
27 апреля, 18.00
«Тартюф». Жан-Батист Мольер. 12+
Театр Черноморского флота им. Б.А. Лавренева, Севастополь
28 апреля, 18.00
«История лошади». Сценическая фантазия по мотивам повести Л.Н. Толстого «Холстомер». 16+
Самарский академический театр драмы им. М. Горького
29 апреля, 18.00
«В день свадьбы». Виктор Розов. 16+
Санкт-Петербургский молодежный театр на Фонтанке
30 апреля, 18.00
«Яма». Александр Куприн. 16+
Московский драматический театр на Малой Бронной.
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