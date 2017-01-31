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Выбор на лесном перекрестке. В актерской мастерской «Доктор Чехов» показали новый спектакль

«А с чем пить, сам выбирай!» - эта навязчивая фраза, которую бесконечно залихватски-дурным голосом поет странная девушка - сотрудница кафе, расположенного среди леса, надолго засядет у вас в мозгу. Как главной героине «посчастливилось» встретиться с певуньей? У нее сломалась машина. Как положено - в глухомани. Как положено - когда наутро должен решиться вопрос жизни и смерти. Так она и попала в это кафе. И вот здесь началось странное…

Рассказывать сюжет пьесы - дело неблагодарное, да и бессмысленное. Даже учитывая тот факт, что произведение это новое, широкому (как, впрочем, и узкому) читателю незнакомое. Алла Коровкина не только написала пьесу с призывным названием «Выбирай» и необычным жанровым определением - «на первый взгляд сказка», но и сама поставила ее в Самарской актерской мастерской «Доктор Чехов».

Три года назад актриса театра драмы Алла Коровкина создала свой театр - творческое объединение профессиональных артистов. В мае 2016-го он был официально зарегистрирован. А в конце лета отправился на фестиваль, выбрав для этого максимально далекую точку на карте - американский город Провинстаун. Самарский театр вызвал фурор среди западной публики, представив на суд искушенных зрителей (а именно такие приезжают на фестиваль) спектакль «Танго Кристи» по мотивам пьесы Юджина О’Нила.

«Доктор Чехов» играет на площадке КРЦ «Звезда». К несомненным плюсам театра можно отнести свежесть восприятия. Пьесы к постановке берут современные, из актеров разных трупп создают неожиданные ансамбли, да и как режиссер Алла Коровкина еще может считаться новичком.

«Выбирай» не стал исключением. На сцене сошлись актриса театра «Самарская площадь» Елена Остапенко и артисты Самарского академического театра драмы Нина Лоленко, Виталий Жигалин и Анастасия Ермилина. Музыкальным оформлением спектакль обязан заведующему музыкальной частью театра «СамАрт» Василию Тонковидову (уже не в первый раз участвующему в постановках Аллы Коровкиной).

С самого начала создания мастерская «Доктор Чехов» заявлялась как площадка, на которой будут говорить в первую очередь о любви. О том, насколько эта тема многогранна, руководитель театра обозначила в другом спектакле по собственной пьесе - «Металлолом» (которую поставили не только в ее театре, но и в Санкт-Петербургском ТЮЗе им. А.А.Брянцева).

В новом спектакле - «Выбирай» - героине предстоит бороться за любовь к самой себе. Но не в утилитарно-эгоистическом смысле, а через осознание правильности выбранного пути. Стоит ли тратить свою единственную и такую короткую жизнь на добывание материальных благ? Можно ли назвать любовью чувство к мужчине, который требует отказаться ради него от родной матери? Стоит ли приносить в жертву случайным прохожим «из леса» полезные связи и с трудом заработанные капиталы? Может ли жизнь измениться в корне за одну ночь? «А с чем пить, сам выбирай!»
Дата: 31 января 2017 , 12:49
111
Автор текста: Маргарита Петрова
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