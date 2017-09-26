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Во время фестиваля "Волга театральная" покажут 14 спектаклей

В субботу, 23 сентября, в Самаре начинается III Межрегиональный фестиваль «Волга театральная», который был учрежден Союзом театральных деятелей РФ и Ассоциацией городов Поволжья в 2013-м и проходит раз в два года.

- Нам приятно, что фестиваль остается самарским, - отметил на прошедшей в «Самарской газете» пресс-конференции председатель регионального отделения СТД России Владимир Гальченко. - Когда в Чебоксарах подписывали соглашение о его создании, высказывали мнение, что форум можно сделать «бегающим» - в ассоциации ведь 25 городов. Но мы свое отстояли, поскольку идея родилась в Самаре и здесь же нашла воплощение. Это уже наш бренд.

Открытие «Волги театральной» пройдет 23 сентября в театре «Самарская площадь», который принимал участие в обоих предыдущих фестивалях, а на прошлом стал лауреатом в трех номинациях за спектакль «Русский и литература».

- Всегда почетно открывать фестиваль. Но кроме гордости у нас еще присутствует волнение, - призналась директор театра «Самарская площадь» Наталья Носова. - Радостно, что за столь короткий срок форум уже стал заметным. Не только в Поволжском округе - заявки приходят со всей страны!

Первым спектаклем программы станет «Вишневый сад», который, по словам Владимира Гальченко, «фестивально придуман».

- В нем много театральных находок и неожиданных решений. Кроме того, он новый - премьерный. Это наше обязательное требование, - отметил он.

В подготовке программы «Волги театральной» принимают участие члены СТД, которые ежегодно отсматривают около тысячи спектаклей по всей России. 11 постановок со всего Поволжского федерального округа будут показаны в Самаре, еще одна - лауреат «Золотой Маски» «Король Лир» - в новокуйбышевском театре «Грань».

На форуме также есть и лабораторная составляющая - компетентное московское жюри во главе с Натальей Старосельской в ежедневном режиме разбирает сценические работы участников. На примере программы «Волги театральной» можно увидеть, что российский театр движется в сторону позитива - тенденция, которую специалисты отметили в последнее время. Гольдони, Островский, Бомарше, Горин в афише фестиваля задают определенное светлое настроение, позволяя в то же время поразмыслить над многими вечными вопросами.

Закроется фестиваль 30 сентября спектаклем «Милые люди» оренбургского областного драматического театра по мотивам рассказов Василия Шукшина, после которого будут подведены итоги и состоится награждение победителей.

«Волга театральная» в цифрах:

98 заявок на участие было прислано на фестиваль;
14 спектаклей вошло в программу;
11 городов Поволжского федерального округа примут участие;
5 площадок в Самаре и Новокуйбышевске предоставили фестивалю свою сцену;
28 театров из 17 городов Поволжья приезжало в Самару за два предыдущих фестиваля.

Комментарии:

Татьяна Шестопалова, руководитель департамента культуры и молодежной политики администрации г. о. Самара:

- Интерес к проекту определяется в первую очередь количеством зрителей, проголосовавших за фестиваль, - билетов в продаже уже нет. «Волга театральная» - исключительно муниципальный проект, единственный в своем роде. Стоит отметить, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, особое внимание главы нашего города Олега Фурсова направлено на культуру. Только благодаря этому фестиваль сохранен и продолжает свою работу.

Владимир Гальченко, председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей России, секретарь СТД РФ, заслуженный артист России:

- Фестиваль задумывался как пилотный проект крупного театрального форума на берегах Волги, и нам очень приятно, что он в этом году пройдет уже в третий раз. Он создавался в том числе и для того, чтобы увидеть, как выглядят наши театры на фоне своих соседей. Когда мы работаем на своего зрителя, это очень приятно, но важно также знать, насколько мы конкурентоспособны.
 
Дата: 22 сентября 2017 , 16:48
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Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Екатерина Ершова
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