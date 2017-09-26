Во время фестиваля "Волга театральная" покажут 14 спектаклей
В субботу, 23 сентября, в Самаре начинается III Межрегиональный фестиваль «Волга театральная», который был учрежден Союзом театральных деятелей РФ и Ассоциацией городов Поволжья в 2013-м и проходит раз в два года.
- Нам приятно, что фестиваль остается самарским, - отметил на прошедшей в «Самарской газете» пресс-конференции председатель регионального отделения СТД России Владимир Гальченко. - Когда в Чебоксарах подписывали соглашение о его создании, высказывали мнение, что форум можно сделать «бегающим» - в ассоциации ведь 25 городов. Но мы свое отстояли, поскольку идея родилась в Самаре и здесь же нашла воплощение. Это уже наш бренд.
Открытие «Волги театральной» пройдет 23 сентября в театре «Самарская площадь», который принимал участие в обоих предыдущих фестивалях, а на прошлом стал лауреатом в трех номинациях за спектакль «Русский и литература».
- Всегда почетно открывать фестиваль. Но кроме гордости у нас еще присутствует волнение, - призналась директор театра «Самарская площадь» Наталья Носова. - Радостно, что за столь короткий срок форум уже стал заметным. Не только в Поволжском округе - заявки приходят со всей страны!
Первым спектаклем программы станет «Вишневый сад», который, по словам Владимира Гальченко, «фестивально придуман».
- В нем много театральных находок и неожиданных решений. Кроме того, он новый - премьерный. Это наше обязательное требование, - отметил он.
В подготовке программы «Волги театральной» принимают участие члены СТД, которые ежегодно отсматривают около тысячи спектаклей по всей России. 11 постановок со всего Поволжского федерального округа будут показаны в Самаре, еще одна - лауреат «Золотой Маски» «Король Лир» - в новокуйбышевском театре «Грань».
На форуме также есть и лабораторная составляющая - компетентное московское жюри во главе с Натальей Старосельской в ежедневном режиме разбирает сценические работы участников. На примере программы «Волги театральной» можно увидеть, что российский театр движется в сторону позитива - тенденция, которую специалисты отметили в последнее время. Гольдони, Островский, Бомарше, Горин в афише фестиваля задают определенное светлое настроение, позволяя в то же время поразмыслить над многими вечными вопросами.
Закроется фестиваль 30 сентября спектаклем «Милые люди» оренбургского областного драматического театра по мотивам рассказов Василия Шукшина, после которого будут подведены итоги и состоится награждение победителей.
«Волга театральная» в цифрах:
98 заявок на участие было прислано на фестиваль;
14 спектаклей вошло в программу;
11 городов Поволжского федерального округа примут участие;
5 площадок в Самаре и Новокуйбышевске предоставили фестивалю свою сцену;
28 театров из 17 городов Поволжья приезжало в Самару за два предыдущих фестиваля.
Комментарии:
Татьяна Шестопалова, руководитель департамента культуры и молодежной политики администрации г. о. Самара:
- Интерес к проекту определяется в первую очередь количеством зрителей, проголосовавших за фестиваль, - билетов в продаже уже нет. «Волга театральная» - исключительно муниципальный проект, единственный в своем роде. Стоит отметить, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, особое внимание главы нашего города Олега Фурсова направлено на культуру. Только благодаря этому фестиваль сохранен и продолжает свою работу.
Владимир Гальченко, председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей России, секретарь СТД РФ, заслуженный артист России:
- Фестиваль задумывался как пилотный проект крупного театрального форума на берегах Волги, и нам очень приятно, что он в этом году пройдет уже в третий раз. Он создавался в том числе и для того, чтобы увидеть, как выглядят наши театры на фоне своих соседей. Когда мы работаем на своего зрителя, это очень приятно, но важно также знать, насколько мы конкурентоспособны.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Культура
22 сентября 2017
335
21 сентября 2017
372
19 сентября 2017
628
14 сентября 2017
466
8 августа 2017
573
8 августа 2017
581
3 августа 2017
1166
29 июля 2017
782
26 сентября 2017 , 12:13
45
ДТП произошло ночью во вторник, 26 сентября.
26 сентября 2017 , 11:47
83
Инцидент произошел вечером в субботу, 23 сентября.
26 сентября 2017 , 10:06
245
Операция прошла в воскресенье вечером, 24 сентября.
26 сентября 2017 , 09:11
155
Если бы руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской...
26 сентября 2017 , 08:58
214
Состоялось очередное заседание городской комиссии по противодействию коррупции. На мероприятии,...
25 сентября 2017 , 15:10
2868
Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров.
25 сентября 2017 , 14:41
342
Заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Александр Полонский об инфляции, кредитах и ценах в магазинах
15 сентября совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 9 до 8,5%...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
4 сентября 2017
4777
До 1 октября этого года будет закрыто движение транспорта по улице Гагарина в районе примыкания...
25 сентября 2017
2868
1
Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров.
4 сентября 2017
2857
Здесь будут работать пять разных площадок
14 сентября 2017
2733
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», с 19:00 четверга, 14 сентября, до 19:00...
29 августа 2017
360
В них смогут принять участие все желающие.
28 августа 2017
838
Инцидент произошел в субботу, 26 августа, в 18:55 в Самаре.
28 августа 2017
693
Нелегальный клуб функционировал в одном из помещений, расположенных в Советском районе Самары.
28 августа 2017
479
Авария произошла в воскресенье, 27 августа, около 21:40 в Клявлинском районе на дороге между...