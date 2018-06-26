В театре драмы состоится премьера спектакля «Роковая ошибка»

Режиссер-постановщик - Михаил Лебедев (Санкт-Петербург).«Роковая ошибка» - спектакль о юности, первой любви, запретном чувстве, боли и разочаровании, о поиске себя в том мире, где тепло и доброта - большой дефицит.Из-за ошибки своей родной матери бесшабашная 16-летняя девушка Надя в компании своих подруг, как две капли воды похожих на тысячи других таких же «пэтэушниц», мстит благополучному миру за искалеченное детство, слоняется по улицам в поиске приключений. Она не подозревает, насколько близка своим цинизмом к тем, кому бросает вызов. Из поколения в поколение люди совершают судьбоносные, роковые ошибки. Родители передают бремя равнодушия и безучастия своим детям, которые невольно повторяют родительский путь. Смогут ли любовь, прощение и простое человеческое тепло разорвать этот порочный круг?В ролях: Екатерина Соловьева, Анастасия Ермилина, Елена Ивашечкина, Валентина Смыкова, Алина Евневич, Влада Филиппова, Надежда Попова, Виталий Жигалин, Герман Загорский, Владимир Морякин и другие.