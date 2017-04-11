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В театре «Самарская площадь» поставили пьесу Александра Островского о любви и деньгах

Режиссер-постановщик театра «Самарская площадь» Евгений Дробышев отметил, что в Советском Союзе Александр Островский был сродни Шарлю Перро - его тексты воспринимались как сказки.

- Для нас деньги были совсем другими: тратили их на какие-то мелочи и думать не могли о миллионах. Вопрос «деньги или любовь?» не стоял в принципе. Постановки по его текстам воспринимались как игры ряженых. А сейчас он стал очень понятен. Наши зрители смеются над комедиями Островского из-за узнавания.

В репертуаре театра «Самарская площадь» уже есть две комедии Островского: «Богатые невесты» и «Не все коту Масленица» (идет под названием «Олигарх»). И вот появилась третья - «Правда хорошо, а счастье лучше». Несмотря на то, что финансовые проблемы героев стали нам, к сожалению, хорошо понятны (кредиты, проценты, выбивание долгов…), спектакль воспринимается не только как злободневный, но содержит и сказочные мотивы.

Один из главных вопросов, на который пытается найти ответ читатель текста, - почему главный герой пьесы «Правда хорошо, а счастье лучше» так упорно говорит правду? Что с ним не так? Если Платон пытается сделать мир лучше, то почему получается только хуже? Приказчики продолжают воровать в магазине, а его же выставляют дураком. Купец Амос Барабошев вместо того, чтобы прислушаться к Платону, делает его шутом и всячески издевается. Да что там говорить - родная мать готова отдать его в долговую яму, чтобы не возвращать деньги, взятые у купца. И не трогают ее слова сына о несмываемом позоре. Может быть, он и впрямь с повреждением в уме, как считает матушка? Евгений Дробышев дает другую трактовку столь странного поведения.

В любовной сцене на скамейке дочь Барабошева Поликсена и Платон ведут себя как глупые и неловкие подростки. И тут возникает образ чего-то знакомого… Конечно! Это же Иванушка-дурачок! И все сразу становится на свои места. Его прямолинейность. Постоянные тумаки от окружающих. «Царевна» - дочь купца, которая достается ему в конечном итоге благодаря вмешательству благосклонных высших сил.

Платон в исполнении Сергея Булатова выглядит достоверно. Это не картонный персонаж, приторно правильный, пришедший из эпохи классицизма вместе с фонвизинскими героями. Это человек с непривычным и неудобным кодексом чести, не предполагающим утаивание даже доли истины. Он не позер, но и не борец. Под ударами судьбы Платон смиряется и готов следовать направлению движения своей судьбы, не предпринимая попыток что-либо изменить. Так же покорно он принимает навязчивое внимание скучающей Поликсены. Вероника Агеева играет девушку упрямую, избалованную, не привыкшую к отказам. Это близко к ее работе в постановке другой пьесы Островского - в спектакле «Олигарх».

Необычный образ купца создает Владимир Лоркин. Амос Барабошев ближе к современным предпринимателям, нежели к оборотистым купцам из ранних пьес Островского, которые, фыркая и отдуваясь, попивали чай из блюдца. Он предпочитает не чай, а «Шато ля роз», не зарабатывать, а тратить. Актер добавляет в трактовку роли изрядную долю юмора, поэтому наблюдать за его перипетиями интересно. В том числе когда он занимает место за трибуной и начинает вдохновенно ее колотить.

Еще один персонаж, вызывающий любопытство, - Мавра Тарасовна. Решение Натальи Носовой исполнить возрастную роль (внучка этой купчихи уже несколько лет как невеста) - серьезный шаг. Бабушкина ворчливая забота - основная составляющая часть ее роли в первом действии - производит впечатление некой инерции. Сложно сказать, режиссерский ли это ход или особенности актерской трактовки, но создается ощущение, что Мавра Тарасовна ругает внучку и сына «для порядка». Зато во втором действии, когда появляется бывший (а может быть, и настоящий?) возлюбленный, купчиха оживает, будто ее наполнили энергией и страстью.

Предмет ее воздыханий - отставной унтер-офицер Грознов в исполнении Геннадия Муштакова - также преображается после антракта, превращаясь из военной рухляди в мощного вершителя судеб. Именно благодаря его вмешательству судьбы молодых сплетаются в одну, и так долго искавший правду Платон находит, наконец, счастье. 12+
Дата: 11 апреля 2017 , 12:31
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Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Ирина Грачева
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