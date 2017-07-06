В театре «Камерная сцена» показали две «переживательные истории» о детях и взрослых со счастливым концом
Если вы соскучились по добрым историям про детей с легким оттенком ностальгии, премьера в театре «Камерная сцена» - для вас.
В спектакле «Однажды в Ежкиных Кошках» Софьи Рубиной школьники большую часть времени проводят в вымышленном мире своих сказочных фантазий, лупят друг друга портфелями и краснеют из-за невыученных уроков. А также решают совсем недетские проблемы.
Первая история поставлена по пьесе Ксении Драгунской «Большая меховая папа». …Чудесная жизнь у ребят в Ежкиных Кошках. Река быстрая, трава зеленая, воздух свежий. «Тут совсем хорошо, если бы еще у нас были папы!.. Но они как-то не водятся в Ежкиных Кошках». Но было бы желание, а проблема всегда решаема. Пап можно: во-первых, найти на вокзале, во- вторых, поймать в капкан или, наконец, нанять артистов, чтобы они исполнили роли отсутствующих родителей. Где взять деньги? Не смешите! Все знают, что в старом особняке граф спрятал свои сокровища!
Кипучая энергия молодых актеров ни на секунду не позволяет усомниться в том, что перед нами дети. Обаятельные Александр Кудасов и Андрей Бирюков каждую минуту норовят сразиться в образе супергероев или трансформеров. Артур Быков, как всегда, трогательно предстает в роли забитого долговязого юноши. Ксения Соловьева, дебютировавшая в роли пятилетней девочки в спектакле «Возвращение», здесь создает достоверный образ задиристой и капризной Кати. Белые бантики на кудрявых рыжих хвостиках и скромное школьное платьице настолько органично дополняют образ очаровательной малышки в исполнении Татьяны Каррамовой, что ее хочется удочерить.
Героиня второй истории - по пьесе Владимира Лидского «Дурочка и зэк» - не далеко ушла из мира детства. Непосредственность и доверчивость оборачиваются для нее рандеву с вором и мошенником. Для красавицы Татьяны Артемьевой становится профессиональным вызовом роль наивной и неизбалованной мужским вниманием Лиды. Суетливые движения, внутренняя робость и при этом прорывающаяся откуда-то изнутри неискоренимая женская вера в личное счастье создают этот точный образ. Незнакомец в исполнении Виталия Тимошкина рядом с ней кажется еще более развязным, наглым и самоуверенным. В результате эта история, словно вдохновленная рассказами Василия Шукшина, заканчивается почти оптимистично.
А уж финал «Большой меховой папы» окажется таким радужным, что немного даже режет глаза.
В спектакле «Однажды в Ежкиных Кошках» Софьи Рубиной школьники большую часть времени проводят в вымышленном мире своих сказочных фантазий, лупят друг друга портфелями и краснеют из-за невыученных уроков. А также решают совсем недетские проблемы.
Первая история поставлена по пьесе Ксении Драгунской «Большая меховая папа». …Чудесная жизнь у ребят в Ежкиных Кошках. Река быстрая, трава зеленая, воздух свежий. «Тут совсем хорошо, если бы еще у нас были папы!.. Но они как-то не водятся в Ежкиных Кошках». Но было бы желание, а проблема всегда решаема. Пап можно: во-первых, найти на вокзале, во- вторых, поймать в капкан или, наконец, нанять артистов, чтобы они исполнили роли отсутствующих родителей. Где взять деньги? Не смешите! Все знают, что в старом особняке граф спрятал свои сокровища!
Кипучая энергия молодых актеров ни на секунду не позволяет усомниться в том, что перед нами дети. Обаятельные Александр Кудасов и Андрей Бирюков каждую минуту норовят сразиться в образе супергероев или трансформеров. Артур Быков, как всегда, трогательно предстает в роли забитого долговязого юноши. Ксения Соловьева, дебютировавшая в роли пятилетней девочки в спектакле «Возвращение», здесь создает достоверный образ задиристой и капризной Кати. Белые бантики на кудрявых рыжих хвостиках и скромное школьное платьице настолько органично дополняют образ очаровательной малышки в исполнении Татьяны Каррамовой, что ее хочется удочерить.
Героиня второй истории - по пьесе Владимира Лидского «Дурочка и зэк» - не далеко ушла из мира детства. Непосредственность и доверчивость оборачиваются для нее рандеву с вором и мошенником. Для красавицы Татьяны Артемьевой становится профессиональным вызовом роль наивной и неизбалованной мужским вниманием Лиды. Суетливые движения, внутренняя робость и при этом прорывающаяся откуда-то изнутри неискоренимая женская вера в личное счастье создают этот точный образ. Незнакомец в исполнении Виталия Тимошкина рядом с ней кажется еще более развязным, наглым и самоуверенным. В результате эта история, словно вдохновленная рассказами Василия Шукшина, заканчивается почти оптимистично.
А уж финал «Большой меховой папы» окажется таким радужным, что немного даже режет глаза.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Культура
22 июня 2017
843
14 июня 2017
838
16 мая 2017
986
1
6 июля 2017 , 14:13
68
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
6 июля 2017 , 14:04
209
Со среды, 5 июля, из-за сильных порывов ветра и шторма на Волге транспорт по реке не ходит,...
6 июля 2017 , 13:46
66
Николай Меркушкин расскажет о социально-экономическом развитии губернии. Речь пойдет также...
6 июля 2017 , 13:15
94
Управление ФСБ России по Самарской области во время обысков в офисе националистического...
6 июля 2017 , 11:52
128
В театре «Камерная сцена» показали две «переживательные истории» о детях и взрослых со счастливым концом
Если вы соскучились по добрым историям про детей с легким оттенком ностальгии, премьера в...
6 июля 2017 , 11:51
118
Компания стала единственным участником аукциона правительства Самарской области на...
6 июля 2017 , 11:38
141
Второй год продолжается совместный историко-культурный, просветительский проект «Самарской...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
12 июня 2017
9598
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
16 июня 2017
7746
2
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
27 июня 2017
6022
3
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
28 июня 2017
4631
Как ранее писал sgpress . ru , 55-летний генерал-майор полиции...
16 июня 2017
785
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
16 июня 2017
1327
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
14 июня 2017
768
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
8 июня 2017
587
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...