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В театре «Камерная сцена» показали две «переживательные истории» о детях и взрослых со счастливым концом

Если вы соскучились по добрым историям про детей с легким оттенком ностальгии, премьера в театре «Камерная сцена» - для вас.

В спектакле «Однажды в Ежкиных Кошках» Софьи Рубиной школьники большую часть времени проводят в вымышленном мире своих сказочных фантазий, лупят друг друга портфелями и краснеют из-за невыученных уроков. А также решают совсем недетские проблемы.

Первая история поставлена по пьесе Ксении Драгунской «Большая меховая папа». …Чудесная жизнь у ребят в Ежкиных Кошках. Река быстрая, трава зеленая, воздух свежий. «Тут совсем хорошо, если бы еще у нас были папы!.. Но они как-то не водятся в Ежкиных Кошках». Но было бы желание, а проблема всегда решаема. Пап можно: во-первых, найти на вокзале, во- вторых, поймать в капкан или, наконец, нанять артистов, чтобы они исполнили роли отсутствующих родителей. Где взять деньги? Не смешите! Все знают, что в старом особняке граф спрятал свои сокровища!

Кипучая энергия молодых актеров ни на секунду не позволяет усомниться в том, что перед нами дети. Обаятельные Александр Кудасов и Андрей Бирюков каждую минуту норовят сразиться в образе супергероев или трансформеров. Артур Быков, как всегда, трогательно предстает в роли забитого долговязого юноши. Ксения Соловьева, дебютировавшая в роли пятилетней девочки в спектакле «Возвращение», здесь создает достоверный образ задиристой и капризной Кати. Белые бантики на кудрявых рыжих хвостиках и скромное школьное платьице настолько органично дополняют образ очаровательной малышки в исполнении Татьяны Каррамовой, что ее хочется удочерить.

Героиня второй истории - по пьесе Владимира Лидского «Дурочка и зэк» - не далеко ушла из мира детства. Непосредственность и доверчивость оборачиваются для нее рандеву с вором и мошенником. Для красавицы Татьяны Артемьевой становится профессиональным вызовом роль наивной и неизбалованной мужским вниманием Лиды. Суетливые движения, внутренняя робость и при этом прорывающаяся откуда-то изнутри неискоренимая женская вера в личное счастье создают этот точный образ. Незнакомец в исполнении Виталия Тимошкина рядом с ней кажется еще более развязным, наглым и самоуверенным. В результате эта история, словно вдохновленная рассказами Василия Шукшина, заканчивается почти оптимистично.

А уж финал «Большой меховой папы» окажется таким радужным, что немного даже режет глаза. 
Дата: 6 июля 2017 , 11:52
128
Автор текста: Маргарита Петрова
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