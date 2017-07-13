В сентябре в Самару приедут театры со всей России и европейские режиссеры

Основная часть программы - спектакли участников лабораторий прошлых лет, поставленные в театрах всей страны.Режиссер Алексей Логачев - участник самарской лаборатории 2013 года («Тарантул, Мастер Каллиграфии») и 2015 года («Ворон»). В настоящее время - главный режиссер Саратовского тюза. «Милый Сашенька» Алексея Логачева - это сценическая версия романа «Обыкновенная история» Ивана Гончарова. Спектакль обращен к проблеме юноши, вступающего в жизнь. Стоит ли молодым людям сегодня строить свою «историю» по общепринятому пути и не хватать звезд с небес?Всегда ли романтические идеалы разбиваются о реальность? Насколько опасна наивная вера в добро и доверчивая любовь? С какими мечтами лучше распрощаться сразу, делая свои первые самостоятельные шаги в жизни?В спектакле звучат ноктюрны Джона Филда, романсы Даргомыжского, Глинки, Варламова, Толстой.Режиссер Алессандра Джунтини - участник лаборатории 2014 года («Дядя Ваня»). Спектакль «Строптивая» по пьесе Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой» имеет жанровое определение «розовая социальная трагикомедия» и представляет собой экспериментальный подход к классической комедии.Зрители погружаются во внутренний мир главной героини Катарины и ее глазами наблюдают за происходящим. Что означает быть строптивой не только в контексте произведения великого Шекспира, но и в современном мире? Постановщик предлагает задуматься над вопросом: это была настоящая любовь или укрощение?Режиссер Ольга Лапина принимала участие в лаборатории 2010 года с эскизом «Хемуль, который любил тишину». «Фабрика слов» - музыкальный спектакль для детей по сказке Аньес де Лестрад.Как подсчитать ценность сказанного слова? На «Фабрике слов» огромный разброс цен между предлогами и прилагательными, а чтобы составить предложение, необходимо целое состояние. Рассказ для самых маленьких современной сказочницы Аньес де Лестрад о значимости каждого слова впервые окажется на сцене. Спектакль в эстетике французских 20-х, бережно немногословный, но наполненный живой музыкой, трогательными мимами, смелостью детского любопытства и искренними смыслами, которые все сложнее отыскать в потоке информационного шума. Как маленькому мальчику рассказать девочке о своих чувствах, если у него в запасе есть только «пыль» и «стул»? Спектакль Ольги Лапиной доказывает, что самые настоящие чувства всегда смогут найти свое выражение, пусть даже оратор не очень богат.«Как Зоя гусей кормила» (16+)(Саратовский тюз)Режиссер Андрей Гончаров в прошлом году представил на лаборатории эскиз «Миша и Ваня» по рассказу Салтыкова-Щедрина.Время остановилось в квартире столетней Зои Марковны и ее сына Владимира. Взрослый сын уже сам нянчит свою состарившуюся маму, а она будто бы и не замечает, что у ее Вовы голова давно седа, и продолжает опекать его, словно неразумное дитя. Врачи пророчат немощной старухе последние часы жизни, но они растягиваются в дни, а дни - в месяцы…Когда старинный друг Владимира Плоцкий предлагает взять к себе на вот-вот уже «освобождающиеся» квадратные метры девушку из деревни, чтобы было кому за хозяйством следить, проржавевший мотор времени, кажется, наконец готов запуститься по-новому… Несмазанный часовой механизм скрипит и силится пойти, но снова в бессилии замирает. Надолго ли?Режиссеры Алексей Забегин и Владимир Антипов - участники лаборатории 2013-го с эскизом «14+», сочиненным специально для самарской встречи.Спектакль рассказывает о школьниках и о том, как проходят их дни. Здесь нет родителей и учебы, есть только несколько мальчиков и девочек, объединенных сложными взаимоотношениями, которые еще не решили, кем хотят стать, когда вырастут, и что принесет им будущее. «14+» - это целая жизнь школьников, проходящая на пустырях и между гипермаркетами.Режиссер Евгения Беркович в 2012 году представила на лаборатории эскиз «Сторожевая собачка», который впоследствии перерос в спектакль, вошедший в репертуар театра «СамАрт».Эскиз спектакля по одноименной повести Льва Толстого был создан в рамках «Экспериментальной творческой лаборатории по современной драматургии» Государственного Театра Наций. Автор сценической версии Ярослава Пулинович.Режиссер Юрий Алесин - еще один участник лаборатории, чей эскиз впоследствии стал репертуарным спектаклем «СамАрта». В 2008 году он представил «Азбуку» Льва Толстого.«Сын Великана» - рассказ про малюсенького человечка, доброго и трудолюбивого, который очень хотел стать великаном.Сбылась его мечта или нет, вам расскажет Старая Нянюшка. Волшебный мир сказок Старой Англии открыла для нас великолепная сказочница Элинор Фарджон.В ролях: заслуженная артистка России Маргарита Шилова, Александра Маглеваная (виолончель). В 2016 году спектакль стал участником программы «Детский Weekend» фестиваля «Золотая маска»Хозяева фестиваля - театр «СамАрт» - в рамках фестиваля покажут спектакль «Манюня» (12+) в постановке Дмитрия Добрякова (который также принимал участие в лаборатории молодой режиссуры в 2011 году). А также - премьеру 2017 года «Пер Гюнт» (16+) Артема Устинова (участник лаборатории 2014 года). Иностранную программу представят Куньшунская труппа Шанхайской оперы (спектакль «Стулья» по Э.Ионеско) и объединенная китайская труппа со спектаклем «Маленький солдат Жанг Га».- Особенность XI лаборатории молодой режиссуры в том, что мы расширяем географические границы и приглашаем работать над зарубежными текстами соотечественников материала. Людей, которые думают на языке первоисточника. В лаборатории участвуют режиссеры из Германии и Швейцарии. Это стало возможным благодаря Швейцарскому совету по культуре Про Гельвеция и немецкому культурному центру им. Гете. Самарский зритель сможет познакомиться с последними тенденциями современного зарубежного театра. Европейское понимание словосочетания «молодой режиссер» немножко отличается от нашего. Если у нас это люди, только что окончившие театральный институт, то в понимании европейцев молодой режиссер - понятие более растяжимое. Поэтому все участники XI лаборатории имеют большой опыт. Из Германии приедет Катарина Кромме. Она не только режиссер, но и писатель, сценарист и драматург. Катарина представит эскиз по собственной пьесе «Ильнур Альбатрос». Другой участник с немецкой стороны - режиссер и хореограф Доминик Бюттнер. Он окончил балетную школу при Венской опере. Работал как актер и танцовщик в спектаклях Романа Полански и Гарри Купфера, хореографом в разных театрах. У нас он будет работать над фрагментом «Трехгрошовой оперы» Бертольта Брехта. В его эскизе примет участие известный молдавский перкуссионист Мариан Калдарару. Со швейцарской стороны участвует Мюриэль Имбах. Она руководит швейцарской театральной компанией «Боккаделла Луна», где более десяти лет создает очень необычные спектакли. На нашей лаборатории она представит импровизационный эскиз, в котором вместе с артистами постарается ответить на вопросы «что мы делаем на Земле?», «что значит быть живым?», «какая у меня самая большая мечта?». В педагогическом семинаре лаборатории будет участвовать мэтр швейцарского театра, режиссер и актер Петер Риндеркнехт. Он проведет лекцию и открытый мастер-класс для артистов театра, студентов института культуры и театральных педагогов. Петер - актер, драматург, продюсер, режиссер. Уже более 25 лет он ставит спектакли для детей и молодежи. Режиссеры лаборатории по традиции будут работать с актерами театра «СамАрт» и студентами Самарского института культуры.