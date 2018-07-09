В самарском театре состоится премьера о том, как надо любить Подольск

- Моя давняя традиция - приглашать совсем молодого режиссера для работы с труппой, - рассказал «СГ» создатель и художественный руководитель театра «Самарская площадь» Евгений Дробышев. - Сейчас это Виктор Трегубов. Я, конечно, беру их не с потолка - видел, что он ставил в «Актерском доме» (театр Самарского отделения СТД при Доме актера -). Мне понравился его «Черный монах» по повести Чехова.Руководство постановкой осуществляю я. На каком-то моменте репетиций могу подтянуть темпоритм, какие-то мизансцены. В пьесе рассказывается о том, что человека из Подольска задерживают без объяснения причин. Диалоги героев имитируют ситуацию типичного допроса, хотя вопросы полицейских совсем не соответствуют протоколу и законам здоровой логики.-Сами полицейские оказались очень странными, - отметил Евгений Дробышев. - Все вопросы касались того, знает ли он свой город, любит ли его? Скорее соцопрос, чем допрос. И здесь встает огромная тема: многие у нас, как правило, свою страну не ценят. Она у нас «страна дураков», вся обшарпанная… В «Человеке из Подольска» вопрос неоднозначный. Тебя насильно заставляют любить Подольск. То ли они делают великую вещь, то ли нет… Мы ведь любим своего ребенка любым. Так же нужно воспринимать и место, где мы проживаем. Это наша история, наш быт. Вот мы такие.Дмитрий Данилов - современный прозаик и поэт, лауреат нескольких российских и зарубежных литературных премий. Дважды финалист премии «Большая книга». Пьеса «Человек из Подольска» - это драматургический дебют писателя. Первая постановка по ней состоялась в Театре.doc в 2017 году. Пьеса получила премию «Золотая Маска» в 2018 году в номинации «Лучшая работа драматурга».