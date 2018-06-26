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Главная/Культура/

В самарской галерее покажут лучшие работы детей о футболе

Открытие выставки лучших детских работ по итогам областного конкурса «Футбол? Футбол. Футбол!» (0+) и награждение победителей состоится в пятницу, 29 июня, в 15:00 в саду усадьбы Клодта по адресу: улица Куйбышева, 139б.

Всего на областной конкурс, которых проводился музеем с 22 января до 22 мая 2018 года, было прислано 700 детских рисунков. В основной конкурс прошла 221 работа. Перед жюри стояла непростая задача – из двухсот интересных и талантливых картин, самостоятельно созданных детьми, выбрать лучшие. В итоге заслуживающих зрительского внимания работ набралось на две выставки, которые открылись в ТК «Амбар» и в Детской картинной галерее.

Посетители выставки смогут увидеть, как дети и подростки представляют себе футболистов, болельщиков, голевые моменты, слёзы побед и поражений, чем отличаются рисунки девочек от мальчишечьих. 
Дата: 26 июня 2018 , 20:54
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Автор текста: Ирина Кириллова
Автор фото: детская картинная галерея
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