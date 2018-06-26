В самарской галерее покажут лучшие работы детей о футболе

Всего на областной конкурс, которых проводился музеем с 22 января до 22 мая 2018 года, было прислано 700 детских рисунков. В основной конкурс прошла 221 работа. Перед жюри стояла непростая задача – из двухсот интересных и талантливых картин, самостоятельно созданных детьми, выбрать лучшие. В итоге заслуживающих зрительского внимания работ набралось на две выставки, которые открылись в ТК «Амбар» и в Детской картинной галерее.Посетители выставки смогут увидеть, как дети и подростки представляют себе футболистов, болельщиков, голевые моменты, слёзы побед и поражений, чем отличаются рисунки девочек от мальчишечьих.