В самарской галерее покажут лучшие работы детей о футболе
Открытие выставки лучших детских работ по итогам областного конкурса «Футбол? Футбол. Футбол!» (0+) и награждение победителей состоится в пятницу, 29 июня, в 15:00 в саду усадьбы Клодта по адресу: улица Куйбышева, 139б.
Всего на областной конкурс, которых проводился музеем с 22 января до 22 мая 2018 года, было прислано 700 детских рисунков. В основной конкурс прошла 221 работа. Перед жюри стояла непростая задача – из двухсот интересных и талантливых картин, самостоятельно созданных детьми, выбрать лучшие. В итоге заслуживающих зрительского внимания работ набралось на две выставки, которые открылись в ТК «Амбар» и в Детской картинной галерее.
Посетители выставки смогут увидеть, как дети и подростки представляют себе футболистов, болельщиков, голевые моменты, слёзы побед и поражений, чем отличаются рисунки девочек от мальчишечьих.
Всего на областной конкурс, которых проводился музеем с 22 января до 22 мая 2018 года, было прислано 700 детских рисунков. В основной конкурс прошла 221 работа. Перед жюри стояла непростая задача – из двухсот интересных и талантливых картин, самостоятельно созданных детьми, выбрать лучшие. В итоге заслуживающих зрительского внимания работ набралось на две выставки, которые открылись в ТК «Амбар» и в Детской картинной галерее.
Посетители выставки смогут увидеть, как дети и подростки представляют себе футболистов, болельщиков, голевые моменты, слёзы побед и поражений, чем отличаются рисунки девочек от мальчишечьих.
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