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В самарской библиотеке обсудят преступление и наказание Раскольникова

В воскресенье, 17 июня, в 11:00 Самарское литературное общество «Восхождение» приглашает всех желающих в Центральную городскую библиотеку им. Крупской (ул. Самарская, д. 190б) на обсуждение социально-психологического и социально-философского романа Достоевского «Преступление и наказание» (12+).

Русский писатель, мыслитель, философ и публицист Федор Михайлович Достоевский (1821 - 1881) признан классиком русской литературы и одним из лучших романистов мирового значения, считается первым представителем персонализма в России. Творчество русского писателя оказало воздействие на мировую литературу, в частности, на становление экзистенциализма и фрейдизма. К наиболее значительным произведениям писателя относятся романы «великого пятикнижия»: романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы» включены в список 100 лучших книг Норвежского книжного клуба 2002 года. Многие известные произведения Достоевского многократно экранизировались и инсценировались в театре, ставились балетные и оперные постановки.

«Преступление и наказание» впервые опубликовали в 1866 году в журнале «Русский вестник». Замысел романа созревал у Достоевского в течение многих лет, однако центральная тема, связанная с идеей главного героя об «обыкновенных» и «необыкновенных» людях, начала формироваться только в 1863 году в Италии. Приступив к непосредственной работе над произведением, автор объединил черновики незавершенного романа «Пьяненькие», в котором была намечена сюжетная линия, повествующая о семье Мармеладовых, и наброски романа-исповеди, задуманного как откровение каторжанина. В процессе работы план расширился, и в основу сюжета легло преступление студента Родиона Раскольникова, убившего ради спасения близких старуху-процентщицу. При этом криминальная история стала для автора не только темой, но и поводом для размышлений о социальных обстоятельствах, толкающих человека на преступления, а также возможностью показать, какие сложные «химические» процессы происходят в душах людей. Одним из образов романа стал большой город второй половины XIX века, жизнь в котором полна конфликтов и драм. В произведении воссозданы узнаваемые приметы времени, воспроизведена петербургская топография. Выход «Преступления и наказания» в свет вызвал бурную полемику в литературном сообществе России; отзывы рецензентов варьировались в диапазоне от восторга до полного неприятия.

С фундаментальным анализом произведения выступили такие современники Достоевского, как Дмитрий Писарев, Николай Страхов, Николай Ахшарумов. В 1880-х годах произведение было переведено на французский, немецкий, шведский, английский, польский, венгерский, итальянский, датский, норвежский, финский языки. Произведение оказало влияние на мировой литературный процесс: во французской, итальянской, немецкой литературе появились романы-«спутники», продолжавшие развитие темы, заданной Достоевским. 


Дата: 9 июня 2018 , 10:53
64
Автор текста: Ирина Кириллова
Автор фото: Центральная библиотека имени Крупской
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