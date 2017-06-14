В самарской библиотеке научат беречь нервы родителей

В июне в Центральной городской библиотеке им. Крупской пройдет ряд мастер-классов для всех возрастов и летних инструктажей для маленьких самарцев.



20 июня в 10:30 пройдет летний инструктаж «Чтобы лето было в радость: безопасность на каникулах». А в 11:00 - электронная игра «Сказочный калейдоскоп» (6+).



22 июня в 11:00 состоится презентация выставки фронтовых писем участников Великой Отечественной войны (12+).



26 июня в 16:00 всех желающих ждет конкурсная программа «В мире сказок» (0+). Виртуальное путешествие по сказкам, сопровождающееся викториной, волшебным кроссвордом и другими «сказочными» испытаниями.



27 июня в 17:00 пройдет мастер-класс «Обереговая кукла» (0+), участники которого смогут изготовить куклу «Колокольчик». Считалось, что если в доме был такой оберег, то его не покидали радость, веселье и счастье.



28 июня в 11:00 пройдет еще один инструктаж из серии «Чтобы лето было в радость: безопасность на каникулах» (6+). На этот раз ребятам расскажут, как вести себя на реке, в лесу и на даче, чтобы не получить травму и сберечь нервы родителей.