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Главная/Культура/

В самарской библиотеке научат беречь нервы родителей

В июне в Центральной городской библиотеке им. Крупской пройдет ряд мастер-классов для всех возрастов и летних инструктажей для маленьких самарцев.

20 июня в 10:30 пройдет летний инструктаж «Чтобы лето было в радость: безопасность на каникулах». А в 11:00 - электронная игра «Сказочный калейдоскоп» (6+).

22 июня в 11:00 состоится презентация выставки фронтовых писем участников Великой Отечественной войны (12+).

26 июня в 16:00 всех желающих ждет конкурсная программа «В мире сказок» (0+). Виртуальное путешествие по сказкам, сопровождающееся викториной, волшебным кроссвордом и другими «сказочными» испытаниями.

27 июня в 17:00 пройдет мастер-класс «Обереговая кукла» (0+), участники которого смогут изготовить куклу «Колокольчик». Считалось, что если в доме был такой оберег, то его не покидали радость, веселье и счастье.

28 июня в 11:00 пройдет еще один инструктаж из серии «Чтобы лето было в радость: безопасность на каникулах» (6+). На этот раз ребятам расскажут, как вести себя на реке, в лесу и на даче, чтобы не получить травму и сберечь нервы родителей.


Дата: 14 июня 2017 , 15:49
142
Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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