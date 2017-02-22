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В музее Фрунзе открылась выставка «Самара перед бурей»

 В экспозиции представлены подлинные вещи столетней давности из собрания музея им. Алабина.

Составить свое мнение о ситуации в нашем городе накануне событий 1917 года, навсегда изменивших ход отечественной истории, поможет выставка «Самара перед бурей» (6+), открывшаяся в доме-музее Фрунзе (ул. Фрунзе, 114).

Она рассказывает о том, как жил и чем дышал город в годы Первой мировой войны, чем занимались его жители, какова была культурная жизнь Самары, как готовились к революции и каким образом это пытались пресекать местные власти.

В экспозиции представлено оружие стражей правопорядка начала ХХ века: автоматический пистолет, наган, казачья шашка. Кроме того в витрине можно увидеть ручные кандалы - в таких был, в частности, Валериан Куйбышев во время заключения в Самаре. Здесь же располагаются подлинные предметы из его камеры: железная кровать и оконная решетка.

В экспозиции представлены открытки, пропагандирующие военные займы, агитки оппозиционных политических партий, нелегальные газеты, иллюстрированный художественно-литературный журнал с картинками «Искры», афиша спектакля «Иуда», а также фотографии, предметы одежды того времени и многое другое.

Фотогалерея
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Дата: 22 февраля 2017 , 08:55
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Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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