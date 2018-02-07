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Главная/Культура/

В киноклубе «Треугольник» пройдет предпоказ фильма, номинированного на Оскар

В следующий четверг, 15 февраля, в 19:00 клуб любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» (ЦРК «Художественный», ул. Куйбышева, 105) покажет премьеру фильма Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить».

«Призрачная нить» - американский драматический фильм (18+). Зрители увидят историю о британском портном Рейнольдсе Вудкоке, который в 1950-е годы одевал английскую королеву и британское высшее общество. Действие фильма происходит в Англии 1950-х годов: женщины носят длинные платья и шляпки, мужчины - идеально скроенные костюмы-тройки, а вечера проводят на приемах в бальных залах, меняя несколько нарядов за вечер. Рейнольдс Вудкок - сложный человек и требовательный портной, который оттачивает свои наряды до идеала и считает их не одеждой, а произведениями искусства.

В главных ролях: Вики Крипс, Дэниэл Дэй-Льюис, Лесли Мэнвилл, Sue Clark, Joan Brown, Harriet Leitch. Цена - 150 рублей. 
Дата: 7 февраля 2018 , 13:06
231
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: киноклуб «Треугольник»
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