В киноклубе «Треугольник» пройдет предпоказ фильма, номинированного на Оскар

«Призрачная нить» - американский драматический фильм (18+). Зрители увидят историю о британском портном Рейнольдсе Вудкоке, который в 1950-е годы одевал английскую королеву и британское высшее общество. Действие фильма происходит в Англии 1950-х годов: женщины носят длинные платья и шляпки, мужчины - идеально скроенные костюмы-тройки, а вечера проводят на приемах в бальных залах, меняя несколько нарядов за вечер. Рейнольдс Вудкок - сложный человек и требовательный портной, который оттачивает свои наряды до идеала и считает их не одеждой, а произведениями искусства.В главных ролях: Вики Крипс, Дэниэл Дэй-Льюис, Лесли Мэнвилл, Sue Clark, Joan Brown, Harriet Leitch. Цена - 150 рублей.