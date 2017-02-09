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В галерее «Виктория» открылась выставка всемирно известного шведского фотохудожника Андерса Петерсена

Ее представил самарской публике советник по культуре посольства Швеции Стефан Ингварссон.

- Символично, что в России мы представляем фотографии, которые сделал швед в немецком Гамбурге. Выставка уже поездила по разным странам и по России, и везде она принимается с большим интересом, - заметил дипломат, открывая экспозицию. - Это говорит о том, что у нас больше общего, чем различий, что мы способны понимать друг друга.

Андерс Петерсен занимается фотографией вот уже 50 лет. Но он постоянно возвращается к серии «Кафе «Лемитц», которая стала для него путевкой в профессиональную жизнь.

Вспоминает, что по окончании фотошколы Кристера Стрёмхольма он решил вернуться в Гамбург, где студентом изучал немецкий язык. Там ему хотелось снять нечто особенное. К сожалению, в этом городе он уже не нашел никого из знакомых, кроме танцовщицы из кабаре. И та отвела его в кафе «Лемитц», куда отправлялись пропустить кружечку пива после ночной работы портовые рабочие, персонал баров, а также проститутки, сутенеры и мелкие уголовники. Там был их собственный мир, в котором им не надо притворяться, в котором им нечего стыдиться. Молодой фотограф понял, что здесь наконец он сможет увидеть людей без масок, самую суть человеческой личности, не скованной условностями и буржуазными моральными нормами. Но сначала надо было, чтобы эта разношерстная публика приняла его и разрешила съемку. Фотограф живет среди них и общается с ними на протяжении нескольких лет, благодаря чему эти люди принимают Петерсена за своего. Других репортеров, которые приходили в кафе и демонстрировали презрение и чувство собственного превосходства, завсегдатаи просто выставляли за дверь. Доверие к Петерсену и близость фотографа к отображенной им среде хорошо просматриваются на снимках.

- Когда у меня не хватало денег на съем собственного угла, - вспоминает фотограф, - меня приютила цыганка, и я жил в одной из двух комнат ее квартиры, вместе с ее детьми. В качестве платы я должен был заниматься с ними, делать домашние задания.




































Фотограф называет завсегдатаев кафе «Лемитц» своей семьей. Здесь эти изгои общества встречались, поддерживали друг друга и объединялись для того, чтобы выжить. На фотографиях Петерсена они предельно открыты в своих радости, горе, гневе и сумасшествии так же, как и в выражении самых нежных чувств.
Серия «Кафе «Лемитц» принесла Андерсу Петерсену мировую известность, стала важным явлением в истории документалистики. Она считается основополагающей в формировании жанра субъективной фотографии.


























На нынешней выставке представлена уникальная серия снимков, недавно вновь отобранных из сотен старых и обработанных под руководством автора. Поэтому некоторые выставляются впервые. Экспозиция подготовлена совместно c арт-директором Новосибирской международной биеннале современной фотографии Different Dimension Андреем Мартыновым, Шведским институтом и посольством Швеции в России. Куратор - Энджи Острём. После Самары выставка отправится в другие города нашей страны, а шведы приедут к нам в марте для того, чтобы организовать новую экспозицию в рамках недели этого скандинавского государства в России.

«Кафе «Лемитц» можно посмотреть до 19 февраля. 18+
Дата: 9 февраля 2017 , 14:01
70
Автор текста: Татьяна Гриднева
Автор фото: Екатерина Елизарова
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